Bizoni e sulmon turistin në SHBA, e hedh mbi 2 metra në ajër - pamje
Një turist u lëndua rëndë pasi një bizon e sulmoi dhe e hodhi më shumë se dy metra në ajër në Parkun Kombëtar Yellowstone në SHBA.
Ngjarja ndodhi në kampingun Bridge Bay, ku, sipas dëshmitarëve, kafsha ishte bërë agresive pasi më herët ishte shqetësuar nga njerëzit dhe automjetet në zonë.
Burri po ecte me nipin e tij të vogël kur bizoni u afrua drejt tyre.
Dëshmitari MacLeod tha se kafsha fillimisht ishte drejtuar drejt një grupi fëmijësh që po bënin fotografi, por ata arritën të largoheshin në kohë.
Kampistët më pas nisën të paralajmëronin të tjerët për rrezikun.
Duke menduar se situata ishte qetësuar, gjyshi dhe nipi ndaluan për pak për të bërë fotografi.
Por bizoni u kthye sërish dhe u nis drejt tyre. Nipi arriti të largohej, ndërsa kafsha e ndoqi burrin rreth pemëve.
Në fund, bizoni e arriti turistin dhe e hodhi në ajër përpara se ai të binte në tokë.
Nga frika e një sulmi tjetër, MacLeod dhe disa vizitorë të tjerë bërtitën dhe vrapuan drejt kafshës për ta shpërqendruar, duke arritur ta largonin atë nga zona.
Ekipet e urgjencës së Parkut Kombëtar Yellowstone mbërritën menjëherë dhe e dërguan turistin për trajtim mjekësor. Sipas nipit të tij, burri ka pësuar lëndime të rënda dhe ndodhet në gjendje kritike.
Zyrtarët e parkut vazhdimisht paralajmërojnë vizitorët se bizonët janë kafshë të egra dhe të paparashikueshme. Ata mund të peshojnë deri në 900 kilogramë dhe të vrapojnë shumë më shpejt se njerëzit. Vizitorëve u kërkohet të mbajnë distancë të sigurt, pasi afrimi pranë tyre mund të shkaktojë lëndime të rënda ose edhe pasoja fatale. /Telegrafi/