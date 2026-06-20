Bizneset e Google me Izraelin nxisin debate në Zvicër
Marrëdhëniet tregtare dhe teknologjike të gjigantëve ndërkombëtarë të teknologjisë me shtetet në konflikt po ngrenë pikëpyetje të mëdha etike dhe ligjore në Zvicër.
Siç raporton portali Swissinfo, në qendër të debateve të fundit është vendosur kompania Google dhe kontrata e saj e diskutueshme e shërbimeve "Cloud" me qeverinë dhe ushtrinë e Izraelit, e njohur si Projekti "Nimbus".
Ky zhvillim ka nxitur një diskutim të ashpër mbi mbrojtjen e të dhënave, etikën e korporatave dhe implikimet e mundshme për politikën tradicionale të neutralitetit zviceran.
Projekti "Nimbus", një kontratë miliarda dollarëshe e ndarë mes Google dhe Amazon, synon t'i sigurojë sektorit publik dhe mbrojtjes në Izrael shërbime të avancuara të inteligjencës artificiale dhe ruajtjes së të dhënave në rrjet.
Ky bashkëpunim ka shkaktuar protesta të brendshme nga vetë punonjësit e Google, por edhe shqetësime nga organizatat e të drejtave të njeriut, të cilat paralajmërojnë se kjo teknologji mund të përdoret për mbikëqyrjen dhe shtypjen e popullatës palestineze.
Për Zvicrën, ky debat ka një peshë të veçantë specifike. Siç vë në dukje artikulli i Swissinfo, ekziston një vakuum ligjor sa i përket kontrollit të eksporteve të shërbimeve digjitale dhe teknologjisë që lidhet me hapësirën "Cloud". Ndërsa ligjet zvicerane rregullojnë në mënyrë strikte eksportin e armëve fizike ose të teknologjisë me përdorim të dyfishtë (civil dhe ushtarak), kontrolli i shërbimeve digjitale mbetet i vështirë për t'u zbatuar.
Kritikët dhe ekspertët ligjorë të intervistuar shprehen se kur të dhënat dhe serverët menaxhohen nga kompani me seli në Zvicër ose që operojnë brenda territorit helvetik, shteti bart një lloj përgjegjësie morale. Nëse këto shërbime ndihmojnë në operacione ushtarake në zona konflikti, kjo mund të interpretohet si një thyerje e tërthortë e parimeve të neutralitetit, duke e përfshirë Zvicrën pa dashje në linja të nxehta gjeopolitike.
Organizatat e shoqërisë civile dhe disa grupime politike po ushtrojnë presion mbi Këshillin Federal që të përditësojë kuadrin ligjor për epokën digjitale. Ata kërkojnë që ofruesit e shërbimeve teknologjike në Zvicër t'i nënshtrohen të njëjtave rregulla strikte të vlerësimit të rrezikut si kompanitë e mbrojtjes.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e industrisë digjitale paralajmërojnë se rregullat e tepërta mund të dëmtojnë konkurrencën e Zvicrës si një qendër e sigurt për ruajtjen e të dhënave dhe zhvillimin e teknologjisë inovative, duke krijuar një ngërç mes parimeve etike dhe interesave ekonomike.