Bitcoin bie nën 60 mijë dollarë
Bitcoini ka pësuar një rënie të fortë, duke zbritur në 58,131 dollarë më 25 qershor, niveli më i ulët i regjistruar që nga shtatori i vitit 2024. Kriptovaluta më e madhe në botë ka humbur mbi 53 për qind të vlerës së saj krahasuar me rekordin prej 126 mijë dollarësh të arritur në fund të vitit 2025.
Rënia e shpejtë shkaktoi tronditje në tregun e kriptovalutave, duke sjellë likuidime në vlerë prej rreth 1.4 miliardë dollarësh. Pjesa më e madhe e humbjeve erdhi nga investitorët që kishin hapur pozicione “long”, duke llogaritur në vazhdimin e rritjes së çmimit.
Sipas analistëve, presioni mbi Bitcoinin është shtuar nga kombinimi i frikës në tregjet financiare dhe zhvendosja e kapitalit drejt sektorëve të tjerë në rritje, veçanërisht inteligjencës artificiale. Kjo ka bërë që një pjesë e investitorëve të largohen nga asetet me rrezik më të lartë, si kriptovalutat.
Tregu po përballet gjithashtu me një moment të ndjeshëm, pasi opsione të Bitcoinit në vlerë prej rreth 10 miliardë dollarësh pritet të skadojnë në ditët në vijim. Ekspertët paralajmërojnë se ky zhvillim mund të sjellë luhatje të reja dhe të forta të çmimeve.
Investitorët po monitorojnë me kujdes zonën midis 55 mijë dhe 58 mijë dollarëve, e cila konsiderohet një nivel kyç mbështetjeje. Nëse çmimi arrin të stabilizohet në këtë interval, mund të krijohen kushtet për një rikuperim gradual. Në të kundërtën, një thyerje e këtij niveli mund të hapë rrugën për humbje të mëtejshme.
Një tjetër sinjal që ka shtuar shqetësimet është fakti se Bitcoini ka rënë nën mesataren lëvizëse 200-javore, një tregues teknik që shpesh lidhet me periudha të gjata rënieje në tregjet financiare.
Analistët kujtojnë se lëvizje të ngjashme janë parë edhe gjatë cikleve të mëparshme të tregut të kriptovalutave, kur pas rënieve të forta pasuan periudha të gjata pasigurie dhe korrigjimi.
Megjithatë, pavarësisht situatës aktuale, disa ekspertë besojnë se tregu mund të gjejë mbështetje në nivelet aktuale, ndërsa investitorët afatgjatë vazhdojnë të shohin Bitcoinin si një aset me potencial të konsiderueshëm.
Për momentin, vëmendja e tregut mbetet e përqendruar te lëvizjet e ardhshme të çmimit, ndërsa pasiguria vazhdon të dominojë sektorin e kriptovalutave. /Telegrafi/