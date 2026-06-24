Bisedimet në nivel teknik midis SHBA-së dhe Iranit do të rifillojnë javën e ardhshme, thotë Ministria e Jashtme e Pakistanit
Bisedimet në nivel teknik midis SHBA-së dhe Iranit do të rifillojnë javën e ardhshme, thotë Ministria e Jashtme e Pakistanit.
"Bisedimet po vazhdojnë. Ky është vetëm një ndërprerje e përkohshme dhe jo një pezullim i procesit", tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Pakistanit, Tahir Hussain Andrabi, në një konferencë për mediat të mërkurën, transmeton Telegrafi.
Memorandumi i mirëkuptimit i nënshkruar javën e kaluar midis SHBA-së dhe Iranit ka për qëllim të ndalojë luftimet, të hapë Ngushticën e Hormuzit dhe t'i ofrojë lehtësim ekonomik Iranit në këmbim të një premtimi për të mos zhvilluar kurrë armë bërthamore.
Por ai lë detaje jetësore si e ardhmja e programit bërthamor të Teheranit dhe rezervat e tij të uraniumit të pasuruar, për t'u diskutuar gjatë 60 ditëve të negociatave me rrezik të lartë.
"Ky është fillimi i një procesi. Rezultatet pozitive do të bëhen më të qarta ndërsa bëhet përparim", tha Andrabi. /Telegrafi/