Kongresi miraton për herë të parë masën e fuqive të luftës, duke u shkëputur nga Trump për Iranin
Senati Amerikan i kontrolluar nga republikanët ka miratuar një masë që kërkon që presidenti Donald Trump të ndalojë luftën në Iran ose të kërkojë miratimin e Kongresit përpara se të vazhdojë veprimet ushtarake.
Por rezoluta është kryesisht simbolike sepse, edhe pasi të kalojë në të dyja dhomat e Kongresit, ajo nuk do t'i dërgohet Trump për shqyrtim dhe nuk ka fuqinë e ligjit, transmeton Telegrafi.
Disa republikanë iu bashkuan demokratëve në votimin e së martës 50-48. E njëjta masë u miratua nga Dhoma e Përfaqësuesve të SHBA-së në fillim të këtij muaji.
Kjo erdhi ndërsa republikanët në Kongres kanë shprehur skepticizëm në lidhje me një plan paqeje që Trump ra dakord me Iranin, dhe konflikti jopopullor i afrohet muajit të tij të pestë.
Trump e kritikoi rezolutën të martën në mbrëmje, duke e quajtur atë "të kohëzuar keq dhe të pakuptimtë".
"Pra, e kam Iranin në 'litarë', gati për t'u hedhur në vjeshtë... dhe Senati Amerikan vendos të ketë një Votë të Aktit të Fuqive të Luftës të kohëzuar keq dhe të pakuptimtë", shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.
"Këta senatorë sapo ma kanë vështirësuar punën, por unë do ta bëj, në një mënyrë ose në një tjetër, sepse gjithmonë e bëj", shtoi ai.
Vota shënon herën e parë që të dy dhomat e Kongresit kanë miratuar një rezolutë të njëkohshme që udhëzon një president të ndërpresë një veprim ushtarak që nga miratimi i Rezolutës së Fuqive të Luftës të vitit 1973.
Një rezolutë e njëkohshme shpreh ndjenjën ose vullnetin e Kongresit, në krahasim me format e tjera të legjislacionit që i shkojnë presidentit për t'u nënshkruar në ligj.
Në vitin 2019, Trump vuri veton në një rezolutë të përbashkët që bënte thirrje për largimin e forcave të armatosura nga armiqësitë në luftën civile të Jemenit.
Analistja e Lindjes së Mesme, Laura Blumenfeld, e quajti atë "më shumë një shuplakë në dore sesa një pranga, sepse nuk ka asnjë detyrim ligjor".
Por ajo i tha BBC-së se mendonte se ajo që "pasqyron janë ndjenjat e popullit amerikan".
Miratimi i rezolutës së njëkohshme është i rëndësishëm sepse shton presionin mbi Shtëpinë e Bardhë për t'i dhënë fund luftës së Iranit, e cila është e papëlqyeshme për publikun pasi çmimet e benzinës u rritën ndjeshëm.
E njëjta masë u miratua më parë këtë muaj nga Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-së, ku katër republikanë iu bashkuan çdo demokrati për ta miratuar atë me një votim 215-208.
Por një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë i tha BBC-së se me armëpushimin e rënë dakord më 7 prill, nuk ka armiqësi nga të cilat mund të tërhiqen forcat amerikane.
Zyrtari tha gjithashtu se masa u miratua vetëm sepse mungonin dy senatorë republikanë: Mitch McConnell dhe Dave McCormick.
Katër senatorë republikanë votuan me demokratët në mbështetje të rezolutës: Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins dhe Bill Cassidy.
Senatori demokrat John Fetterman ishte i vetmi anëtar i partisë së tij që votoi kundër saj.
Kjo ishte shenja e fundit e përçarjes midis republikanëve të Trump përpara zgjedhjeve të mesit të mandatit në nëntor, të cilat do të përcaktojnë nëse partia mund të mbajë shumicën e saj të ngushtë në të dy dhomat e Kongresit.
Disa republikanë i kanë rezistuar presidentit kohët e fundit, duke përfshirë edhe hedhjen poshtë të planeve të tij për të krijuar një fond "kundër-armatimit" prej 1.8 miliardë dollarësh dhe duke miratuar ndihmën për Ukrainën.
Votimi i së martës ishte hera e 10-të që demokratët e Senatit kanë detyruar një votim për fuqitë e luftës që nga fillimi i luftës.
Vota ndodhi në të njëjtën ditë kur Pentagoni i kërkoi Kongresit rreth 80 miliardë dollarë, shumica e të cilave janë për të paguar për luftën me Iranin.
Ligji federal kërkon miratimin e Kongresit për të vazhduar veprimet ushtarake për më shumë se 60 ditë. Sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit filluan më 28 shkurt, megjithëse administrata Trump ka argumentuar se armëpushimi i prillit e rivendosi kohën.
Shtëpia e Bardhë gjithashtu mund ta zgjasë afatin edhe për 30 ditë të tjera, duke përmendur sigurinë kombëtare.
Aktualisht, SHBA-të dhe Irani kanë rënë dakord të vazhdojnë një armëpushim dhe po punojnë drejt përfundimit të armiqësive sipas një memorandumi mirëkuptimi që u nënshkrua nga presidentët e të dy vendeve javën e kaluar.
Sipas këtij memorandumi, Uashingtoni dhe Teherani kanë 60 ditë për të negociuar një marrëveshje më të gjerë për t'i dhënë fund programit bërthamor të Iranit. /Telegrafi/