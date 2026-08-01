Rubio: Irani nuk është përballur kurrë me një president si Trumpi
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, ka thënë se Irani po përballet me një lloj tjetër presidenti amerikan, në formën e Donald Trumpit.
“Nuk mendoj se regjimi iranian është përballur ndonjëherë me një president si presidenti Trump, i cili është dikush që ndërmerr veprime”, tha Rubio në një intervistë me Fox News.
“Ata u mësuan, për 20 ose 30 vjet, jo vetëm me SHBA-në, por edhe me botën në përgjithësi, duke i lejuar ata të shpëtojnë pa u ndëshkuar për gjëra të tilla si gënjeshtra, prishja e marrëveshjeve, mashtrimi i njerëzve për të arritur marrëveshje”, shtoi ai.
Lidhur me përpjekjet për paqe midis Rusisë dhe Ukrainës, Rubio tha: “Do të shihni disa përpjekje gjatë disa javëve të ardhshme për të parë nëse mund të rifillojmë bisedimet midis dy palëve dhe t’i japim fund kësaj lufte”.
“Ne gjithashtu e kuptojmë se të dyja palët kanë disa vija të kuqe mjaft të forta, dhe derisa t’i afrojmë pak më shumë këto vija të kuqe, nuk do të jemi ende atje”, vazhdoi Rubio.
Lidhur me një konflikt të mundshëm midis SHBA-së dhe Kinës, Sekretari deklaroi se çdo konflikt midis dy kombeve "qoftë ekonomik apo ushtarak, Zoti na ruajt, do të ishte katastrofik për të dy vendet dhe për botën".
“Duhet ta menaxhojmë këtë, por nuk mund të largohemi dhe të heqim dorë nga interesat tona kombëtare”, tha ai duke shtuar se kjo është “puna e vështirë” e politikës së jashtme. /Telegrafi/