Biografia e Henry Ford u kthye në bibliotekën e Uashingtonit me gati 64 vjet vonesë
Një bibliotekë në Uashington zbuloi se një biografi e Henry Ford u kthye së fundmi gati 64 vjet pas datës së caktuar.
Biblioteka publike e Richland tha në mediat sociale se një kopje e librit "Ford: The Times, The Man, The Company" nga Allan Nevins u kthye së fundmi në objekt nga një burrë që e gjeti atë midis një biblioteke personale me libra që kishte trashëguar nga një mik.
Data origjinale e dorëzimit të librit ishte 17 marsi 1962 - duke e bërë atë 63 vjet, 11 muaj dhe një ditë me vonesë, transmeton Telegrafi.
Zyrtarët e bibliotekës vlerësuan se libri do të kishte grumbulluar "të paktën disa mijëra dollarë" në tarifa vonese, nëse gjobat nuk do të ishin kufizuar para se biblioteka të bëhej plotësisht pa tarifa në vitin 2022.
"Ne tani vlerësojmë tarifa zëvendësimi vetëm për materialet e humbura (artikuj me vonesë më shumë se 2 javë). Këto tarifa hiqen nëse artikulli kthehet në gjendje të mirë", thuhej në postim.
Burri u tha stafit të bibliotekës se midis materialeve të tij të trashëguara kishte një libër të dytë të bibliotekës, dhe ai planifikon ta kthejë atë sapo të mbarojë së lexuari. /Telegrafi/