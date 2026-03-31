Bima që rritet edhe kur e harroni: Ja pse kjo lule portokalli është kudo dhe si ta mbillni tani
E qëndrueshme, e thjeshtë dhe pothuajse e pamundur të dështojë – hemerokallisi është zgjedhja ideale për çdo oborr
Ka bimë që i blini sepse janë “në modë”, dhe ka të tjera që mbijetojnë për dekada pa asnjë përkujdesje. Hemerokallisi portokalli bën pjesë në këtë grup të dytë. Nëse keni kaluar ndonjëherë nëpër oborre, e dini për çfarë bëhet fjalë. Shfaqet pranë gardheve, përgjatë shtigjeve, në vende ku askush nuk bën kujdes të veçantë, e megjithatë duket sikur aty i përket.
Dhe kjo nuk është rastësi.
Kjo bimë nuk është e bukur sepse dikush kujdeset vazhdimisht për të, por sepse është krijuar për të mbijetuar. Pikërisht për këtë arsye, fillimi i prillit është momenti ideal për ta mbjellë në oborrin tuaj, pasi atëherë fillon të zgjohet dhe e përballon më lehtë ndryshimin e vendit.
Mënyra më e thjeshtë për ta pasur
Në teori mund ta blini. Në praktikë, shumica e njerëzve e marrin falas.
Hemerokallisi rritet në tufa që zgjerohen çdo vit, kështu që kushdo që e ka, shumë shpejt ka edhe tepricë. Mjafton të nxirret një pjesë me rrënjë dhe të mbillet diku tjetër, pa ndonjë përgatitje të veçantë dhe pa frikë se nuk do të zërë.
Pikërisht kjo thjeshtësi është arsyeja pse është kaq i përhapur. Jo sepse është i rrallë apo i shtrenjtë, por sepse ka mbijetuar si një bimë “popullore”, transmeton Telegrafi.
Çfarë duhet të bëni tani
Nëse e mbillni në fillim të prillit, bëni gjënë më të thjeshtë dhe më efektive: merrni një tufë dhe vendoseni aty ku dëshironi të qëndrojë.
Toka nuk ka nevojë të jetë perfekte apo e përgatitur në mënyrë të veçantë. Mjafton të mos jetë në ekstrem, as plotësisht e thatë, as e tejngopur me ujë.
Kjo nuk është një bimë që kërkon kushte të veçanta për t’u përshtatur. Përkundrazi, ajo përshtatet me atë që i jepni dhe vazhdon të rritet pa shumë kërkesa.
Vendoseni aty ku duhet efekt
Gabimi më i madh është ta vendosni në një cep të fshehur. Hemerokallisi duhet të jetë aty ku keni nevojë për volum dhe efekt vizual, sepse me kalimin e kohës zgjerohet dhe mbush hapësirën.
Nëse ka dritë të mjaftueshme, do t’ju shpërblejë me lulëzim të vazhdueshëm gjatë verës. Në gjysmëhije nuk do të zhduket, por as nuk do të japë maksimumin.
Bima që nuk kërkon përkujdesje
Pasi të zërë vend, pothuajse nuk ka më nevojë për vëmendje.
Ujitja ka rëndësi vetëm në fillim, më pas hyn në një ritëm ku funksionon vetë. Nuk është e ndjeshme ndaj çdo ndryshimi të motit, nuk kërkon ndërhyrje të vazhdueshme dhe nuk “ju ndëshkon” nëse e lini në qetësi.
Kjo është arsyeja pse njerëzit nuk e heqin nga oborri. Një herë e mbillni, dhe ajo mbetet.
Pse rikthehet gjithmonë
Hemerokallisi portokalli nuk është spektakël i shkurtër, por ka diçka që shumica e bimëve nuk e kanë – vazhdimësi.
Lulet e tij zgjasin pak, por janë aq të shumta sa bima duket sikur është gjithmonë në lulëzim.
Kjo nuk është një bimë që e mbillni për ta admiruar çdo mëngjes. Është një bimë që e mbillni për të pasur diçka që funksionon, vit pas viti, pa ju marrë energji.
Dhe në një kohë kur gjithçka kërkon vëmendje, kjo është më e vlefshme sesa duket. /Telegrafi/