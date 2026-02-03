Bill dhe Hillary Clinton pranojnë të dëshmojnë në hetimin e Kongresit për Jeffrey Epstein
Ish-presidenti i SHBA-së Bill Clinton dhe gruaja e tij Hillary Clinton, ish-Sekretarja e Shtetit, kanë rënë dakord të dëshmojnë në hetimin e Kongresit për autorin e ndjerë të krimit seksual Jeffrey Epstein.
Kjo vjen disa ditë para një votimi nëse çifti do të akuzohet për “shpërfillje penale” për refuzimin e paraqitjes para Komitetit Mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve pas një bllokimi disamujor.
Bill Clinton ishte i njohur me Epstein, i cili vdiq në burg në vitin 2019, por ka mohuar të ketë qenë në dijeni të kryerjes së tij të ndonjë krimi seksual dhe thotë se ai i ka ndërprerë kontaktet dy dekada më parë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Nuk është e qartë se kur do të zhvillohen dëshmitë, por do të jetë hera e parë që një ish-president i SHBA-së dëshmon para një paneli të Kongresit që kur Gerald Ford e bëri këtë në vitin 1983.
Komiteti Mbikëqyrës i Dhomës së Përfaqësuesve, i udhëhequr nga republikanët, miratoi masën për të akuzuar familjen Clinton për shpërfillje në fund të muajit të kaluar, me mbështetjen e disa demokratëve.
Të hënën në mbrëmje, zëvendësshefi i stafit të Bill Clinton, Angel Ureña, postoi në X duke konfirmuar se çifti do të paraqitej para panelit.
"Ata negociuan me mirëbesim", shkroi Ureña në një postim drejtuar Komitetit Mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve. "Ju nuk e bëtë”.
"Ata ju thanë nën betim atë që dinë, por juve nuk ju intereson. Por ish-presidenti dhe ish-Sekretarja e Shtetit do të jenë atje. Ata mezi presin të krijojnë një precedent që vlen për të gjithë".
Bill Clinton nuk është akuzuar kurrë për shkelje nga të mbijetuarit e abuzimit të Epstein dhe ka mohuar të ketë dijeni për ofendimin e tij seksual.
Regjistrat e aeroplanit privat të Epstein tregojnë se Clinton bëri katër fluturime ndërkombëtare në 2002 dhe 2003.
Ish-presidenti shfaqet gjithashtu në pronën e financierit të ndjerë në foto që ishin midis një grupi të dhënash të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë për t'u përputhur me një ligj të miratuar nga Kongresi që urdhëron zbulimin e të gjithë materialit hetimor në lidhje me pedofilin e dënuar të ndjerë.
Një fotografi tregon ish-presidentin duke notuar në një pishinë dhe një tjetër e tregon atë të shtrirë në shpinë me duart pas kokës në atë që duket të jetë një vaskë e nxehtë.
Ureña, zëdhënësi i Clinton, tha në atë kohë se fotot ishin dekada të vjetra dhe Clinton kishte ndaluar së shoqëruari me Epstein përpara se krimet e tij të dilnin në dritë. /Telegrafi/