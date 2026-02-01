'A mendon se je vetë djalli?': Pamje që tregojnë Epstein në një intervistë, ku ai përballet me disa pyetje të vështira
Pas publikimit të mijëra dosjeve që lidhen me Jeffrey Epstein, është shfaqur një video tronditëse.
Më shumë se tre milionë dokumente u publikuan nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë të premten.
Disa nga dosjet përmbanin foto dhe pamje të ndryshme, por një video e vetë Jeffrey Epstein duke u intervistuar është rizbuluar gjithashtu, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Dhe Sky News ka ndarë pamjet e Epstein duke u filmuar për një intervistë, ku ai përballet me disa pyetje të vështira.
Megjithatë, sipas mediave të huaja, nuk dihet se kur ose ku janë filmuar pamjet, ose pse.
Gjatë intervistës, Epstein shfaqet i veshur me një këmishë të zezë dhe me syze, kur pyetet nëse paratë e tij janë 'para të pista'.
Ai këmbëngul: "jo, nuk janë", dhe kur e shtyjnë të thotë pse nuk janë, Epstein është i vendosur 'sepse i kam fituar'.
- YouTube www.youtube.com
Intervistuesi thotë se pasuria e tij e madhe u fitua nga vepra të errëta, duke përfshirë 'këshillimin e njerëzve më të këqij në botë që bëjnë gjëra të këqija të mëdha'.
Epstein përpiqet ta injorojë këtë temë, duke thënë se 'etika është gjithmonë një temë e ndërlikuar' dhe këmbëngul se i ka bërë “mirë” paratë e tij.
Si një shembull, ai tha se dhuroi shuma parash për të trajtuar viktimat e poliomelitit në Pakistan dhe Indi.
Më pas intervistuesi e pyet: "Çfarë je ti, [një] grabitqar seksual i klasit 3?".
"Niveli 1. Unë jam më i ulëti", përgjigjet Epstein.
Ndërkohë, intervistuesi i thotë: "A mendon se je vetë djalli?".
Më pas Epstein përgjigjet: "...Jo, djalli më tremb".
Epstein u gjet i vdekur në një qeli burgu në gusht 2019, në moshën 66 vjeç, pasi u arrestua për akuza për trafikim seksual.
Tre milionë dokumentet janë ende duke u shqyrtuar, me më shumë emra që shfaqen dhe njerëz që kërkojnë konfirmim se kush e vizitoi 'Ishullin Epstein' famëkeq. /Telegrafi/