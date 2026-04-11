Bill Clinton: Eliot Engel ishte një aleat i palodhur dhe mik i vërtetë
Ish-presidenti amerikan, Bill Clinton, ka reaguar pas ndarjes nga jeta të kongresmenit amerikan Eliot Engel, duke e cilësuar atë si një nga aleatët më të besueshëm dhe një figurë të përkushtuar në shërbim të qytetarëve.
Në reagimin e tij të publikuar në platformën X, Clinton ka theksuar rolin e Engel si përfaqësues i palodhur i interesave të zgjedhësve të tij, si dhe kontributin e tij në çështje të rëndësishme të politikës së brendshme dhe asaj ndërkombëtare.
Ai ka shtuar se Engel ka qenë një bashkëpunëtor i rëndësishëm gjatë periudhës së tij në Shtëpinë e Bardhë, duke e përshkruar si një mik të vërtetë dhe njeri me vlera të larta njerëzore.
“Eliot Engel ishte një mbrojtës i palodhur i zgjedhësve të tij, një aleat i domosdoshëm për mua në çështje të brendshme dhe ndërkombëtare, një mik i vërtetë dhe një njeri i mirë. Jam mirënjohës për jetën e tij në shërbim publik dhe do të më mungojë shumë”, ka shkruar Clinton.
Clinton ka shprehur gjithashtu mirënjohje për jetën dhe shërbimin publik të Engel, duke theksuar se trashëgimia e tij do të mbetet e vlerësuar në politikën amerikane dhe më gjerë. /Telegrafi/
Elliot Engel was a tireless advocate for his constituents, an indispensable ally for me on domestic and international issues, a true friend and a fine man. I am grateful for his life of service and will miss him very much.
— Bill Clinton (@BillClinton) April 11, 2026