Bien aksionet e Nintendo, pasi kompania rriti çmimet e konsolës së re Switch 2
Aksionet e Nintendo ranë me 7% në bursën e Tokios të hënën, pasi kompania rriti çmimet e konsolës së re Switch 2 dhe investitorët shprehën shqetësime për mungesën e lojërave të mëdha që mund të nxisin shitjet.
Edhe pse kompania raportoi shitje të forta harduerike për vitin financiar të përfunduar në mars, parashikimet për këtë vit zhgënjyen tregun.
Analistët thonë se Nintendo po mbështetet shumë në franchise të njohura si The Legend of Zelda dhe Pokémon, por se aktualisht mungojnë “blockbuster”-ët e rinj që mund të krijojnë vrull për Switch 2.
Sipas analistit të Jefferies, Atul Goyal, viti i dytë i konsolës do të jetë vendimtar dhe ekziston mundësia që Nintendo të publikojë një lojë të madhe të serisë Mario.
Nintendo gjithashtu njoftoi rritje çmimesh për Switch 2 në Japoni dhe SHBA, duke përmendur kostot më të larta të komponentëve elektronikë dhe çipave të memories. Kjo mund të ndikojë sidomos tek lojtarët e zakonshëm, të cilët konsiderohen më të ndjeshëm ndaj çmimeve.
Ndërkohë, rivali Sony pa aksionet të rriteshin me 10% në Tokio.
Sony deklaroi se pret fitime më të larta në biznesin e lojërave dhe njoftoi një sipërmarrje të përbashkët me TSMC për prodhimin e sensorëve të imazhit në Japoni, në përpjekje për të ulur kostot. /Telegrafi/