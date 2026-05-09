Bie çmimi i naftës për katër cent
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINT) ka publikuar sot çmimet e derivateve.
Në njoftimin e MINTI-t bëhet e ditur se çmimi i naftës është liruar për katër cent krahasuar me çmimin e së premtes, ndërsa benzina dhe gazi janë më lirë për një cent.
Sot çmimi maksimal i naftës është 1.63 euro për litër, i benzinës 1.51 euro për litër dhe i gazit 0.80.
Ndërkaq, të premten nafta ishte 1.67 euro për litër, benzina 1.52 euro dhe gazi 0.81 euro. /Telegrafi/