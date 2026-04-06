Besimi te Vladimir Putini po bie në Rusi - thotë ISW
Besimi te Vladimir Putini po bie në Rusi për shkak të pakënaqësisë publike me politikat e censurës.
Sipas Ukrinform, kjo thuhet në një raport nga Instituti për Studimin e Luftës, përcjell Telegrafi.
"Kremlini vazhdon të përballet me reagime më të ashpra nga popullsia e brendshme e Rusisë në lidhje me përpjekjet e saj të intensifikuara të censurës në javët e fundit sesa Moska ka të ngjarë të priste ose për të cilat ishte përgatitur", thuhet në raport.
Sondazhi nga Forumi i Opinionit Publik (FOM) i lidhur me Kremlinin nga 27 deri më 29 mars zbuloi se vlerësimi i besimit të Putinit ra me 5% nga 76% në 71% që nga 22 marsi - rënia më e lartë që nga viti 2019.
Sondazhi javor i FOM tregon se vlerësimi i besimit të Putinit po bie vazhdimisht që nga 8 shkurti 2026, pak para se Kremlini të “mbyste” ndjeshëm Telegramin më 9 dhe 10 shkurt.
Në të njëjtën kohë, kritikat nga propagandistët rusë dhe blogerët ushtarakë kanë qenë në rritje, pasi ata janë të pakënaqur me përpjekjet e autoriteteve për të bllokuar Telegramin.
Ata tregojnë për rritjen e kostove të censurës për shkak të rritjes së çmimeve, si dhe problemeve të komunikimit për ushtrinë.
Themeluesi i Telegram, Pavel Durov, tha se pavarësisht kufizimeve, 65 milionë rusë ende përdorin VPN çdo ditë për të aksesuar Telegram.
Sipas tij, veprimet e Kremlinit shkaktuan gjithashtu ndërprerje të mëdha në sistemet bankare më 3 prill, kur bllokimi i adresave IP çoi në probleme me pagesat në të gjithë Rusinë.
ISW vëren se autoritetet ruse po demonstrojnë mungesë të një strategjie koherente censure, ndërsa reagimi publik ka qenë dukshëm më i fortë nga sa parashikonte Kremlini.
Siç raportohet, ekspertët besojnë se bllokimi i mundshëm i Telegram në Rusi pasqyron frikën e Kremlinit nga ndikimi i informacionit të jashtëm dhe përpjekjen e tij për të vendosur kontroll të plotë mbi komunikimet vendase. /Telegrafi/