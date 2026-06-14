Besfort Zeneli optimist: Suedia shkon larg në Botëror
Ish-lojtari i Kosovës U21 që po përfaqëson Suedinë, Besfort Zeneli është shprehur optimist se do të arrijnë larg në Kampionatin Botëror 2026.
Suedia do t’ia nis kampanjës ndaj Tunizisë në Kupën e Botës, sfidë që zhvillohet në orët e hershme të mëngjesit.
Për mediat suedeze, Zeneli ka deklaruar se beson që Suedia do të arrijë larg në këtë Botëror, por për ta fituar duhet edhe fati.
“Nuk e di nëse do ta fitojmë sepse është e vështirë të thuhet, por do të shohim. Besoj në atë që po bëjmë dhe besoj se mund të shkojmë larg. Besoj në grup, por në futboll ka shumë aspekte”.
“Duhet të kesh fat, ta kesh ditën dhe gjithë tjerat. Por mendoj se kemi grup të fortë dhe besoj në punën që po bëhet”, deklaroi Zeneli.
Suedia faktikisht vlerësohet si favorite ndaj Tunizisë, kurse përballja do të nisë nga ora 4 të mëngjesit./Telegrafi/