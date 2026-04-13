Bersant Celina ka gjetur rrugën e golit në barazimin 2-2 të AIK ndaj IF Brommapojkarna, në kuadër të xhiros së dytë të kampionatit.

Mesfushori realizoi në minutën e 59-të për epërsinë 1-0, por mysafirët arritën të rikthehen dhe ndeshja u mbyll me rezultat të barabartë 2-2.

Celina ishte ndër më të mirët në fushë dhe u aktivizua deri në minutën e 74-t.


AIK-u, pas fitores 2-1 në xhiron e parë, tashmë ka katër pikë në dy ndeshje.

Celina numëron 36 paraqitje dhe një gol me Kombëtaren e Kosovës, por nuk është ftuar prej një kohe në ekipin përfaqësues. /Telegrafi/

Ligat tjeraFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app