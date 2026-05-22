Berisha reagon pas publikimit të Raportit të IBAR: COELA pasqyroi realitetin shqiptar, tregon problemet e qeverisjes
Kreu i Partisë Demokratike e Shqipërisë, Sali Berisha, reagoi këtë të premte pas miratimit një ditë më parë të raportit për Shqipërinë në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe IBAR-it, duke akuzuar qeverinë dhe mediat pranë saj për manipulim dhe censurë të dokumentit të Bashkimit Evropian.
Në konferencën për shtyp, Berisha deklaroi se “mafia e fjalës së lirë”, siç e cilësoi ai, e kontrolluar sipas tij nga qeveria, ka manipuluar përmbajtjen e raportit më të rëndësishëm të BE-së për Shqipërinë, raporton euronews.al.
Sipas kreut demokrat, mediat kanë “nxirë me dhjetëra faqe në portale dhe gazeta” si edhe kanë konsumuar “orë të tëra në studio televizive” për të mashtruar qytetarët lidhur me raportin e IBAR-it.
Berisha akuzoi gjithashtu për censurë totale të raportit të Komisionit të Jashtëm të Parlamenti Evropian, duke thënë se kjo situatë e detyroi të dalë publikisht për të paraqitur, sipas tij, “të vërtetat e raportit IBAR të 21 majit”.
Ai falënderoi autorët e amendamenteve të raportit, duke theksuar se dokumenti është ndryshuar me 32 amendamente kryesore, përveç dhjetëra të tjerëve shtesë.
Në deklaratën e tij, Berisha vlerësoi edhe punën e COELA, për të cilën tha se ka pasqyruar “realitetin shqiptar ashtu siç është dhe jo realitetin e sheqerosur me lobime korruptive”.
Sipas tij, raporti i parë i paraqitur më 2 shkurt dhe i rishikuar disa herë më pas, ka evidentuar problematikat kryesore të qeverisjes së Edi Rama dhe situatën e Shqipërisë në raport me standardet dhe kriteret e integrimit në Bashkimi Evropian.
Në fund të deklaratës, Berisha kritikoi ashpër mediat, duke i akuzuar se po mbajnë anën e qeverisë në vend të interesit publik dhe qytetarëve shqiptarë.