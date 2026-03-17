Bentley nuk ka ndërmend ta shndërrojë makinën e tij të parë elektrike në makinë me benzinë
Edhe mes pasigurisë së vazhdueshme, Bentley po ecën përpara me automjetin e tij të parë plotësisht elektrik.
I përshkruar nga prodhuesi i makinave luksoze si një "SUV urban", crossover-i elektrik pritet të mbërrijë deri në fund të vitit - dhe ndryshe nga disa konkurrentë, nuk do të ripërpunohet për të akomoduar një motor me djegie të brendshme, transmeton Telegrafi.
Duke folur me gazetarët gjatë një tryeze të rrumbullakët të kohëve të fundit, CEO i Bentley, Frank-Steffen Walliser, tha se ishte i bindur në drejtimin e automjetit të parë elektrik të markës.
Ai konfirmoi se kompania "nuk ka ndërmend" të shtojë një variant me djegie të brendshme - zgjerues të gamës ose hibrid plug-in - në SUV-in elektrik të ardhshëm, duke theksuar se modeli është projektuar për të tërhequr një grup të ri klientësh, duke plotësuar linjën ekzistuese të djegies së Bentley.
"Ne po synojmë dhe kërkojmë klientë të rinj - kjo është përveç biznesit tonë aktual. Unë besoj fuqimisht se kemi një ofertë shumë interesante dhe nuk kemi ndërmend të shtojmë një motor ICE ose një sistem transmetimi hibrid plug-in. Së pari, teknikisht nuk është i realizueshëm dhe së dyti, nuk është pjesë e strategjisë sonë", tha Walliser.
Walliser konfirmoi gjithashtu se automjeti është duke u testuar aktualisht dhe mbetet në rrugën e duhur për një zbulim të plotë para fundit të vitit.
Makina e parë elektrike e Bentley do të përdorë platformën e automjeteve elektrike PPE të Grupit Volkswagen, e cila tashmë mbështet modele si Audi Q6 E-Tron dhe Porsche Macan Electric.
Detajet specifike të sistemit të fuqisë ende nuk janë njoftuar. Megjithatë, në një intervistë të mëparshme, Walliser tha se performanca e karikimit të SUV-it është "jashtëzakonisht e mirë".
Në tryezën e rrumbullakët, ai përsëriti se automjeti duhet të jetë i aftë të rikuperojë rreth 100 milje autonomi në afërsisht shtatë minuta.
Më shumë detaje priten afër fundit të vitit, kur Bentley zyrtarisht zbulon makinën e tij të parë elektrike. /Telegrafi/