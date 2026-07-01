Belgjika me përmbysje të çmendur, mposht Senegalin pas vazhdimeve dhe kalon tutje në Kupën e Botës
Përfaqësuesja e Belgjikës është kualifikuar në 1/8 e finales të Kupës së Botës, pasi mposhti Senegalin me rezultat 3:2 pas vazhdimeve në një ndeshje dramatike të zhvilluar në Seattle.
“Djajtë e Kuq” arritën një rikthim të pabesueshëm, pasi deri në minutën e 86-të ishin në disavantazh prej dy golash.
Heroi i belgëve ishte Youri Tielemans, i cili realizoi dy herë, përfshirë golin e fitores nga pika e bardhë në minutën e 125-të. Një gol për Belgjikën e shënoi edhe Romelu Lukaku, ndërsa për Senegalin realizuan Habib Diarra dhe Ismaila Sarr.
Ndeshja nisi me dominimin e Senegalit, i cili krijoi rastet e para serioze. Belgjika pati tentativën e parë në minutën e nëntë me Leandro Trossard, ndërsa vetëm pak minuta më vonë Ismaila Sarr goditi shtyllën pas një reagimi jo të mirë të Thibaut Courtois.
Presioni i Senegalit u shpërblye në minutën e 25-të. Sadio Mane asistoi për Sarr, gjuajtja e të cilit përfundoi sërish në shtyllë, por Habib Diarra ishte në vendin e duhur për ta dërguar topin në rrjetë dhe për t’i dhënë epërsinë skuadrës afrikane.
Deri në fund të pjesës së parë, Senegali vazhdoi të ishte më i rrezikshëm, ndërsa portieri Yehvann Diouf neutralizoi përpjekjet e belgëve dhe skuadrat shkuan në pushim me rezultatin 1:0.
Pjesa e dytë nisi në mënyrën më të keqe për Belgjikën. Në minutën e 51-të, Moussa Niakhaté dërgoi një top të shkëlqyer pas mbrojtjes belge, ndërsa Ismaila Sarr përfitoi për të dyfishuar epërsinë në 2:0.
Trajneri i Belgjikës reagoi me ndryshime, duke larguar Kevin De Bruyne dhe Jeremy Doku, ndërsa nervozizmi në radhët e belgëve u bë gjithnjë e më i dukshëm.
Megjithatë, kur dukej se Senegali po shkonte drejt kualifikimit, Belgjika realizoi një rikthim të jashtëzakonshëm. Në minutën e 86-të, Romelu Lukaku shënoi për 2:1 pas një asistimi të Thomas Meunier, ndërsa vetëm tre minuta më vonë Youri Tielemans barazoi shifrat me një goditje me kokë pas një daljeje jo të mirë të portierit senegalez.
Në vazhdime, të dy skuadrat patën rastet e tyre. Senegali ishte pranë golit me Mbaye, ndërsa në anën tjetër Dodi Lukebakio goditi shtyllën në minutën e 118-të.
Kur gjithçka dukej se do të vendosej me penallti, erdhi momenti vendimtar. Pas një ndërhyrjeje të VAR-it në minutën e 119-të, Belgjikës iu akordua një penallti për një faull ndaj Tielemans.
Mesfushori belg mori përgjegjësinë dhe realizoi nga pika e bardhë në minutën e 125-të, duke vulosur fitoren 3:2 dhe duke i siguruar Belgjikës një vend në mesin e 16 kombëtareve më të mira të Kupës së Botës. /Telegrafi/