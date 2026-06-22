Belgjika lëshon viza për delegacionin e talebanëve për bisedimet e BE-së për migracionin
Belgjika i ka lëshuar viza një delegacioni taleban për të marrë pjesë në një takim për migracionin në Bruksel, duke i hapur rrugën vizitës së parë të përfaqësuesve talebanë në një ngjarje të organizuar nga BE-ja që kur grupi u kthye në pushtet në Afganistan në vitin 2021.
Bisedimet e planifikuara kanë shkaktuar tashmë kritika nga organizatat e të drejtave të njeriut, të cilat argumentojnë se angazhimi me talebanët rrezikon të minojë angazhimin e Bashkimit Evropian për të drejtat e njeriut, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, qeveria belge tha se miratoi pesë viza për anëtarët e delegacionit pasi vlerësimet e sigurisë nuk gjetën prova se individët përbënin kërcënim. Vizat janë të kufizuara rreptësisht, duke lejuar hyrjen vetëm në Belgjikë, jo në Zonën më të gjerë Shengen, dhe janë të vlefshme për një ditë të vetme.
Zyrtarët belgë kanë refuzuar të zbulojnë datën e saktë të vizitës, duke përmendur shqetësime për sigurinë. Megjithatë, burimet e BE-së thonë se takimi pritej të zhvillohej menjëherë pas lëshimit të vizave.
Sipas zyrtarëve evropianë, diskutimet do të përqendrohen në migracionin dhe kthimin e mundshëm të shtetasve afganë që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në Bashkimin Evropian. Në maj, Komisioni Evropian njoftoi "qëllimin e tij për të ftuar zyrtarët talebanë në Bruksel në të ardhmen e afërt për diskutime në lidhje me kthimin e migrantëve në Afganistan".
Komisioni Evropian ka theksuar se takimi po mbahet në një nivel teknik dhe nuk përbën njohje formale të qeverisë talebane. Zyrtarët e BE-së kanë thënë vazhdimisht se bisedimet kanë për qëllim të adresojnë çështjet praktike të migracionit dhe jo marrëdhëniet diplomatike me sundimtarët e Afganistanit.
Çështja mbetet shumë e ndjeshme sepse talebanët janë përballur me kritika të gjera ndërkombëtare që nga rifitimi i pushtetit. Ata vendosën kufizime të ashpra për gratë dhe vajzat, duke përfshirë kufizime në arsim, punësim dhe liri lëvizjeje.
Grupet e të drejtave të njeriut i kanë kërkuar BE-së ta anulojë plotësisht takimin. Organizatat, përfshirë Human Rights Watch dhe Amnesty International, argumentojnë se çdo angazhim me talebanët duhet të përqendrohet në llogaridhënie dhe të drejtat e njeriut dhe jo në lehtësimin e deportimeve në një vend që ata e përshkruajnë si gjithnjë e më të rrezikshëm.
Ky debat ka zbuluar gjithashtu përçarje brenda vetë Belgjikës. Ministri i Jashtëm, Maxime Prévot tha se kundërshtonte ftesën e përfaqësuesve talebanë në Bruksel, por argumentoi se Belgjika nuk mund t'i refuzonte vizat sepse ajo strehon institucionet e BE-së dhe po vepronte mbi një kërkesë të lidhur me biznesin zyrtar evropian.
Bisedimet vijnë ndërsa qeveritë evropiane përballen me presion në rritje për të shtrënguar politikat e migracionit. Ndërsa afganët mbeten ndër kombësitë që kanë më shumë gjasa të marrin mbrojtje nga azil në BE, disa shtete anëtare kanë kërkuar kontrolle më të rrepta të migracionit dhe bashkëpunim më të madh për kthimin e njerëzve, aplikimet e të cilëve janë refuzuar.
Afganistani aktualisht po përballet me një krizë humanitare. Sipas Kombeve të Bashkuara, miliona afganë përballen me pasiguri ushqimore dhe vështirësi ekonomike, ndërsa vendi po pranon gjithashtu një numër të madh të të kthyerve nga Irani dhe Pakistani fqinj. /Telegrafi/