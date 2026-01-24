Bëjeni këtë deri në fund të janarit dhe në pranverë do të keni trëndafila më të bukur se kurrë
Ekspertët shpjegojnë pse gjethet e rëna rreth bimës janë armiku më i madh i lulëzimit
Janari është zakonisht një muaj i qetë në kopsht, por pikërisht tani trëndafilat kanë nevojë për pak vëmendje. Moti i lagësht dhe me shi krijon kushte ideale për zhvillimin e sëmundjeve kërpudhore, të cilat mund ta dobësojnë seriozisht bimën dhe ta pengojnë lulëzimin në pranverë.
Lajmi i mirë është se ekzistojnë disa punë shumë të thjeshta me të cilat mund ta parandaloni këtë skenar. Janë hapa të vegjël, por që bëjnë diferencë të madhe kur të vijë koha e lulëzimit.
Gjatë dimrit, gjethet e rëna rreth trëndafilave mbajnë lagështi dhe bëhen vend ideal për zhvillimin e sporeve të kërpudhave. Ato mund të mbijetojnë aty për muaj të tërë dhe, sapo temperaturat të rriten, të përhapen në bimë. Shiu e ndihmon edhe më shumë këtë proces, sepse pikat e ujit i bartin sporet nga toka te kërcelli dhe gjethet, transmeton Telegrafi.
Mbrojtja më e mirë: pastrimi, jo kimikatet
Mënyra më efektive për t’i mbrojtur trëndafilat nuk është spërkatja me kimikate, por pastrimi i plotë rreth bimës. Mjafton të mblidhni të gjitha gjethet e rëna dhe të kalbura nga baza e trëndafilit. Në këtë mënyrë, e hiqni burimin e infeksionit para se problemet të shfaqen.
Si t’i hiqni gjethet dhe çfarë të bëni me to
- Përdorni doreza gjatë mbledhjes së gjetheve dhe më pas lani duart, sepse sporet përhapen lehtë me prekje
- Pastroni edhe mjetet që përdorni, që sëmundjet të mos përhapen në pjesë të tjera të kopshtit
- Mos i hidhni gjethet në kompost, sepse temperatura atje nuk është e mjaftueshme për t’i shkatërruar kërpudhat
- Më së miri është t’i hidhni në mbeturina shtëpiake ose, nëse lejohet në zonën tuaj, t’i digjni
Pak mund për lule të mëdha
Ky pastrim i thjeshtë dimëror është mënyra më e lehtë që trëndafilat ta presin pranverën të shëndetshëm dhe të fortë. Kur të fillojë sezoni i ri i rritjes, bimët do të kenë më shumë energji për të zhvilluar lule të mëdha dhe të bukura, dhe do të jenë më rezistente ndaj dëmtuesve dhe sëmundjeve. /Telegrafi/