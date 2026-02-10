Bëhet viral reagimi i tifozit të Man United pasi kuptoi se do të vazhdojë të mbetet i paqethur
Reagimi i menjëhershëm i tifozit të Man United që nuk ka prerë flokët në më shumë se një vit, është bërë viral pasi ‘Djajtë e Kuq’ nuk ia dolën të fitojnë ndaj West Hamit.
Që nga emërimi i Michael Carrick si pasardhës i Ruben Amorimit, Djajtë e Kuq kanë qenë në një formë të shkëlqyer. United kanë mundur skuadra të mëdha si Manchester City, Arsenal, Fulham dhe Tottenham Hotspur në javët e fundit.
Të martën në mbrëmje, ata mbërritën në London Stadium me synimin për të regjistruar pesë fitore radhazi ndaj Ëest Ham, që po kalon një periudhë të vështirë.
Një tifoz i United, Frank Ilett, ishte shumë i interesuar për këtë ndeshje për shkak të një sfide madhështore që kishte nisur më shumë se një vit më parë.
Si sfida virale e një tifozi të Man United me flokët u bë pasqyrë e paqëndrueshmërisë së “Djajve të Kuq” për pothuajse dy vite – tani ai ka një pyetje
Ilett, i njohur si “The United Strand”, kishte vendosur të mos prerë flokët derisa United të fitonte pesë ndeshje radhazi.
Të martën ishte momenti vendimtar: nëse United do të fitonte, ai do të bënte një prerje flokësh; nëse do të barazonte apo humbiste, sfida do të rivendosej përsëri.
Pas një pjesë të parë të kujdesshme që përfundoi 0-0, West Ham kaloi në avantazh në minutën e 50-të me një gol të Tomas Soucek.
Në kohën shtesë, Benjamin Sesko shënoi për të barazuar rezultatin në 1-1 dhe për të shpëtuar një pikë për Djajtë e Kuq.
❌💇🏽♂️ ¡El corte de pelo de ‘TheUnitedStrand’ tendrá que esperar!
👉🏼 El viral aficionado del Manchester United, Frank Ilett, seguirá con el pelo largo tras el empate de su equipo.
🫣 Así ha sido su reacción al gol del West Ham. pic.twitter.com/yO9AdBRyTl
February 10, 2026
Për “The United Strand”, sfida u rivendos sërish dhe tani i duhen përsëri pesë fitore radhazi për të marrë atë prerje flokësh të pritur me padurim.
Në fund të ndeshjes, ai qëndroi ulur në karrige, i shokuar dhe pa fjalë. Më pas ai përshëndeti miqtë e tij dhe tha: “Ishte një ndeshje e çuditshme. Zemërthyer”.
Kujtojmë se pesë ndeshjet e ardhshme të United janë kundër Everton, Crystal Palace, Newcastle United, Aston Villa dhe Bournemouth./Telegrafi/