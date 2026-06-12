Bëhet ‘meme’ momenti kur gjyqtari flet anglisht dhe afrikano-jugori nuk kupton asnjë fjalë gjatë kartonit të kuq
Në ndeshjen e mbrëmshme hapëse të Kupës së Botës mes Meksikës dhe Afrikës së Jugut qendra e vëmendjes ishte gjyqtari Wilton Sampaio dhe përfaqësuesi i Afrikës së Jugut, Khuliso Mudau.
Gjatë njërit prej sulmeve të Afrikës së Jugut, i cili përfundoi me një gjuajtje dhe një pritje nga portieri meksikan, ndodhi një situatë e diskutueshme që gjyqtari brazilian Sampaio nuk e pa.
Megjithatë, menjëherë pasi përfundoi aksioni, ai mori një telefonatë nga dhoma e VAR-it për të shqyrtuar dhe vlerësuar nëse Themba Zwane e kishte goditur qëllimisht Robert Alvaradon në fytyrë me dorë gjatë aksionit.
Sampaio shqyrtoi pamjet filmike dhe vendosi t’i tregonte karton të kuq Zwane-s, por shfaqja e vërtetë erdhi kur, sipas rregullit të ri të transparencës së FIFA-s, atij iu desh t’ia hapte mikrofonin të gjithë stadiumit dhe t’ua shpjegonte vendimin e tij miliona shikuesve para ekraneve televizive në gjuhën angleze.
"Sulmuesi numër 11 kreu një faull të rëndë duke goditur një mbrojtës në fytyrë me dorë. Vendimi: Goditje e lirë direkte dhe karton i kuq", ishte e tëra çfarë tha ai në anglisht nëpërmjet sistemit të adresave publike.
Here you go 😂 pic.twitter.com/nzi8Zs2oaK https://t.co/hicOv6oPE8
— King Phelz 🇵🇹 (@KingPhelz) June 11, 2026
Por, kombinimi i një theksi të fortë dhe një përzgjedhjeje të gjatë fjalësh të përshtatshme që ai i tha shumë dobët në një sekondë e shndërroi një situatë serioze në një komedi të paqëllimshme, dhe fytyra e lojtarit të Afrikës së Jugut Khulis Mudau u bë material i vërtetë për "meme".
Afrikano-jugori, i cili po qëndronte pikërisht përpara gjyqtarit, e shikoi me habi sepse nuk kuptonte asnjë fjalë që Sampaio po thoshte në anglisht. /Telegrafi/