Begaj: Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut janë popull shtetformues
Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, në fjalimin e tij në një konferencë të përbashkët për shtyp me Presidenten Gordana Siljanoska Davkova, tha se të dy vendet janë një shembull i bashkëpunimit rajonal dhe tha se të dyja palët janë të vendosura ta thellojnë këtë bashkëpunim, përcjell Telegrafi Maqedoni.
“Gjatë bisedës sonë, vlerësuam marrëdhëniet shumë të mira, miqësore dhe intensive, që kemi si vende fqinje dhe angazhimin e përbashkët për të çuar përpara bashkëpunimin dypalësh, bashkëpunimin rajonal dhe më gjerë brenda organizatave ndërkombëtare.
Gjatë bisedës, theksuam se marrëdhëniet midis vendeve tona janë një shembull i bashkëpunimit rajonal dhe se të dy vendet tona mbeten të vendosura për të thelluar më tej këto nivele bashkëpunimi”, tha Begaj.
Siljanovska-Davkova: Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria nuk kanë konteste të hapura, por kanë bazë për bashkëpunim
Begaj tha se shqiptarët që jetojnë në RMV janë një faktor i rëndësishëm dhe shtetformues, përcjell Telegrafi Maqedoni.
"Një vend i rëndësishëm i është kushtuar faktorit shqiptar dhe shqiptarëve që jetojnë në Maqedoni. Ata janë një popull shtetformues në këtë vend, duke kontribuar në mënyrë aktive në stabilitetin politik në qeverisje dhe orientimet euroatlantike. Zbatimi i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit nuk është një çështje teknike, por themelore që ka të bëjë me kohezionin social, bashkëpunimin ndëretnik dhe bashkëpunimin institucional", tha Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj.
Ai dëshironte të ulej në të njëjtën tavolinë me të gjitha partitë nga blloku shqiptar, por, siç thotë ai, ato përfaqësojnë ideologji të ndryshme politike dhe për sa kohë që një pjesë e bllokut shqiptar është në pushtet dhe të tjerat janë në opozitë, ne besojmë se takimet duhet të jenë të ndara.
"Kur erdhi puna te ëndrra e shqiptarëve për orientim euroatlantik, faktori shqiptar ishte i bashkuar dhe është i bashkuar. Në Ballkan po prodhohet më shumë politikë sesa është e nevojshme dhe shumë shpesh Ballkani ka prodhuar zhurmë të panevojshme. E ardhmja duhet të jetë paqësore, e qetë dhe e bollshme. Nuk duhet të përqendrohemi në të kaluarën", tha Begaj./Telegrafi/