Ende nuk ka zgjidhje konkrete për çështjen e provimit të Jurisprudencës
“Jemi në përfundim e sipër të fazës së konsultimeve me ekspertë, unë mendoj se shpejt, ndoshta edhe, tani nuk dua të kapeni për afatin kohor, ndoshta edhe një javë mund të zgjasë deri në vendimin final, të cilin do ta promovojmë në mënyrën e njëjtë besoj. Për arsye se që nga fillimi ka pas vullnet të mirë politik që të zgjidhet ky problem", tha para një jave zv.kryeministri Bekim Sali.
Ka kaluar një javë që dhënia e këtij afati nga ana e tij, por zgjidhja e problemit të gjuhës për provimin e jurisprudencës dhe provimeve të tjera profesionale, nuk ka marrë formë konkrete. Siç ka njoftuar Alsat, grupet e punës janë duke zhvilluar takime, por vendimi për një zgjidhje finale nuk është akoma në horizont.
Për momentin nuk ka informacione zyrtare se kur mund të pritet versioni i draft zgjidhjes së mundshme. Megjithatë, Alsat jozyrtarisht mëson se zgjidhje mund të përfshijë kalimin e pjesës teorike të provimin në gjuhën të cilën studenti ka kryer studimet, që në rastin konkret, për studentët shqiptarë do të nënkuptonte provim teorik në shqip. Por, pjesa e testimit praktik që zakonisht përfshin simulim të akteve gjyqësore, hartim të padive ose analizat e rasteve juridike do të jetë detyrimisht e unifikuar, në gjuhën maqedonase.
Krerët e VLEN-it kishin thënë se ligji do të jetë gati për tre muaj kurse Mickoski kishte thënë se zgjidhjen do ta dërgojë fillimisht në Komisionin e Venecias, procedurë që mund të marrë muaj, madje edhe vite kohë.
Studentët shqiptarë protestuan dy herë me kërkesën për të dhënë provimin e jurisprudencës dhe të gjitha provimet e tjera profesionale në gjuhën shqipe, gjegjësisht në gjuhën që studiojnë./Alsat/