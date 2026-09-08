BE-ja jep dritën e gjelbër për 3.2 miliardë euro për Patriotët e Ukrainës, mburojë e re kundër sulmeve ruse
Bashkimi Evropian ka dhënë dritën jeshile që Ukraina të përdorë 3.2 miliardë euro nga kredia prej 90 miliardë eurosh për të blerë pajisje dhe interceptorë për sistemet amerikane Patriot.
Vendimi vjen në një moment kritik, ndërsa Kievi po përballet me mungesë të raketave të mbrojtjes ajrore dhe me intensifikimin e sulmeve ruse, transmeton Telegrafi.
Vendimi politik është arritur nga shtetet anëtare, ndërsa procedurat teknike pritet të përfundojnë deri më 11 shtator, duke i hapur rrugë përdorimit të këtyre fondeve për blerjen e pajisjeve amerikane.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e mirëpriti marrëveshjen, duke theksuar se përjashtimi i miratuar i mundëson Ukrainës të blejë produkte jetike për sistemet Patriot, pavarësisht se fondi evropian në përgjithësi synon të financojë armatim të prodhuar në Evropë ose Ukrainë.
Sipas von der Leyen, kësti i ardhshëm prej 3.2 miliardë eurosh do ta ndihmojë Ukrainën të forcojë mbrojtjen e hapësirës së saj ajrore ndaj sulmeve ruse. Deri tani, sipas Komisionit Evropian, Ukraina ka marrë tashmë miliarda euro nga kjo skemë mbështetjeje.
Vendimi i BE-së vjen në një moment kur raketat balistike ruse janë ndër kërcënimet më të mëdha për Ukrainën.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka kërkuar vazhdimisht më shumë interceptorë Patriot, duke argumentuar se sistemet ekzistuese nuk kanë municion të mjaftueshëm për të përballuar sulmet e vazhdueshme.
Gjermania ka njoftuar gjithashtu se do t'i dërgojë Ukrainës urgjentisht raketa të tjera PAC-2 nga rezervat e saj, ndërsa do të zgjerojë edhe furnizimet me raketa ajër-ajër, dronë dhe municione me rreze të gjatë.
Ndërkohë, Britania e Madhe ka premtuar 100 milionë paund për një paketë të re të mbrojtjes ajrore për Ukrainën, e cila përfshin edhe raketa Patriot dhe do të dërgohet përmes një mekanizmi të udhëhequr nga NATO.
Kievi po paralajmëron se muajt e ardhshëm mund të jenë veçanërisht të vështirë, pasi Rusia pritet të vazhdojë sulmet ndaj infrastrukturës energjetike dhe objekteve kritike.
Zelensky ka deklaruar se Ukraina ka nevojë për qindra interceptorë Patriot për të mbrojtur qytetet, energjinë dhe infrastrukturën jetike gjatë dimrit.
Problemi është se prodhimi i këtyre raketave kërkon kohë. Ukraina mund të sigurojë kontrata për qindra interceptorë, por një pjesë e madhe e tyre nuk pritet të mbërrijë menjëherë. Për këtë arsye, Kievi po u kërkon aleatëve të përdorin rezervat ekzistuese dhe t'i furnizojnë raketat tani.
Vendimi evropian vjen pas një tjetër vale të sulmeve ruse me raketa dhe dronë ndaj Ukrainës.
Zelensky ka theksuar se mbrojtja ukrainase arrin rezultate të larta kundër raketave të lundrimit dhe dronëve, por raketat balistike mbeten veçanërisht të vështira për t'u interceptuar.
Kjo e bën sistemin Patriot një prej komponentëve më të rëndësishëm të mbrojtjes ajrore të Ukrainës.
Për Kievin, mbështetja evropiane nuk është vetëm një paketë financiare. Ajo mund të përcaktojë se sa e aftë do të jetë Ukraina për të mbrojtur qytetet dhe infrastrukturën e saj gjatë dimrit të ardhshëm.
Me 3.2 miliardë euro të destinuara për pajisje Patriot, si dhe me kontributet e reja nga Britania dhe Gjermania, aleatët perëndimorë po përpiqen të ndërtojnë një mburojë më të fortë ajrore për Ukrainën pikërisht në prag të një periudhe që pritet të jetë vendimtare në luftë. /Telegrafi/