Ukraina prezanton për herë të parë sistemin “Koral” – raketa e re synon edhe kërcënimet balistike
Ukraina ka prezantuar për herë të parë një lëshues të sistemit të saj të ri të mbrojtjes ajrore “Koral”, duke sinjalizuar një hap të rëndësishëm drejt zhvillimit të kapaciteteve vendase për përballimin e sulmeve ajrore dhe raketore.
Sistemi u shfaq publikisht të martën në panairin ndërkombëtar të mbrojtjes MSPO, në Poloni. Në një imazh të publikuar nga konglomerati shtetëror ukrainas i industrisë së mbrojtjes, Ukroboronprom, shihet lëshimi i një rakete nga një platformë vetëlëvizëse e montuar mbi shasinë e një kamioni çek Tatra.
Sipas karakteristikave të paraqitura nga zhvilluesit, raketa “Koral” është projektuar për të përgjuar objektiva ajrorë dhe balistikë dhe për t'u integruar në një sistem të plotë të mbrojtjes ajrore, transmeton Telegrafi.
Një element veçanërisht interesant është sistemi i drejtimit. Raketa kombinon navigimin inercial, korrigjimin përmes komandave radio dhe një kokë aktive të drejtimit me radar, duke i dhënë sistemit një mënyrë të kombinuar për gjurmimin dhe goditjen e objektivave.
Zhvilluesit thonë gjithashtu se, në rrethana të jashtëzakonshme, raketa mund të përdoret kundër objektivave tokësorë ose detarë që kanë një gjurmë të dallueshme nga radari.
Sipas të dhënave aktuale, “Koral” ka një peshë prej rreth 450 kilogramësh, ndërsa koka luftarake peshon 36 kilogramë.
Raketa është rreth 4.8 metra e gjatë, me diametër që varion nga 230 deri në 300 milimetra. Hapësira e krahëve është 835 milimetra, ndërsa sipërfaqet e kontrollit kanë një hapësirë prej 685 milimetrash.
“Koral” nuk është një projekt i krijuar brenda natës. Zhvillimi i tij nisi në vitin 2016, kur raketa përmendej në dokumente si pjesë e një sistemi të mbrojtjes ajrore të destinuar fillimisht për përdorim në anije.
Projekti u bë publikisht më i njohur në vitin 2021, kur Byroja Shtetërore e Projektimit “Luch” prezantoi një model në përmasa reale të raketës në ekspozitën “Arms and Security”. Në atë fazë, “Koral” konsiderohej një raketë modulare që mund të përdorej si në sistemet tokësore, ashtu edhe në ato detare, ndërsa ishte shqyrtuar edhe mundësia e përshtatjes së saj për përdorim ajër-ajër.
Versioni i hershëm i projektit kishte parametra dukshëm më modestë. Në vitin 2021, raketa parashikohej të kishte një rreze veprimi deri në 30 kilometra, lartësi interceptimi deri në 10 kilometra, peshë rreth 300 kilogramë dhe kokë luftarake prej 25 kilogramësh.
Versioni i paraqitur tani është më i rëndë dhe më i madh, ndërsa zhvilluesit kanë deklaruar kapacitete për përballimin edhe të objektivave balistikë. /Telegrafi/