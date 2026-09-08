Trump dhe Putin zhvillojnë telefonatë njëorëshe, në fokus paqja në Ukrainë
Presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti rus Vladimir Putin kanë zhvilluar një bisedë telefonike rreth njëorëshe, në një tjetër përpjekje për të ringjallur negociatat për përfundimin e luftës në Ukrainë.
Telefonata u zhvillua pasi të dërguarit e posaçëm amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner zhvilluan takime në Moskë dhe Kiev, në përpjekje për të gjetur një rrugë drejt një armëpushimi dhe rifillimit të negociatave.
Sipas këshilltarit të Kremlinit, Yuri Ushakov, Trump dhe Putin shkëmbyen vlerësime mbi rezultatet e vizitave të dy të dërguarve amerikanë. Kremlini e përshkroi bisedën si konstruktive dhe tha se të dy liderët diskutuan mënyrat për t'i dhënë fund konfliktit.
Megjithatë, pengesa kryesore mbetet territori në lindje të Ukrainës, veçanërisht Donbasi, transmeton Telegrafi.
Moska dhe Kievi vazhdojnë të kenë qëndrime diametralisht të kundërta për kontrollin territorial, ndërsa bisedimet e fundit nuk kanë sjellë ende ndonjë marrëveshje konkrete. Edhe vizita e Witkoff dhe Kushner në Kiev u përshkrua si konstruktive, por pa ndonjë përparim të rëndësishëm diplomatik.
Kushner ka folur për ide të reja për një armëpushim, ndërsa raportime të tjera sugjerojnë se propozimet amerikane janë kryesisht versione të përditësuara të ideve të mëparshme për përfundimin e luftës.
Një prej mesazheve më të rëndësishme të telefonatës ishte sinjali për të ardhmen e marrëdhënieve SHBA-Rusi.
Sipas Ushakov, Trump theksoi se një përfundim i shpejtë i luftës në Ukrainë do të mund të hapte rrugën për një rikthim të plotë të marrëdhënieve amerikano-ruse, përfshirë bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar.
Sipas Kremlinit, Trump dëshiron që lufta të përfundojë sa më shpejt dhe shpreson të shohë përparim të rëndësishëm diplomatik gjatë mandatit të tij. /Telegrafi/
Megjithatë, ende nuk ka një marrëveshje përfundimtare dhe diferencat mes Moskës dhe Kievit mbeten të mëdha.
Putin: Rusia nuk ka plane agresive ndaj Evropës
Gjatë telefonatës, Putin gjithashtu i dha Trumpit garanci se Rusia nuk ka plane për të nisur një luftë më të gjerë kundër Evropës.
Ushakov tha se Putin hodhi poshtë pretendimet për plane agresive ndaj shteteve evropiane dhe theksoi se Moska nuk ka synime të tilla.
Deklarata vjen në një periudhë kur disa vende evropiane kanë paralajmëruar për rrezikun e kërcënimeve hibride dhe të një përshkallëzimi të mundshëm nga Rusia.
Trump dhe Putin ranë dakord gjithashtu të vazhdojnë kontaktet, ndërsa shkëmbimi i të burgosurve u përmend si një prej çështjeve ku bashkëpunimi mund të vazhdojë edhe në kushtet e luftës.
Për momentin, diplomacia amerikane po përpiqet të afrojë pozicionet e Moskës dhe Kievit. Por çështja territoriale, garancitë e sigurisë për Ukrainën dhe kushtet e një armëpushimi mbeten pengesat kryesore.