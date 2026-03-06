BE-ja i sheh me “keqardhje” zhvillimet e fundit politike në Kosovë
Bashkimi Evropian i ka parë me keqardhje zhvillimet e fundit politike në Kosovë, pasi Kuvendi dështoi ta zgjedh presidentin e ri dhe u shpërnda Parlamenti.
Një zëdhënësi i BE-së i ka thënë Radios Evropa e Lirë të premten se po e presin vendimin e Gjykatës Kushtetueses, sa i përket dekretit të presidentes Vjosa Osmani.
“Tani, po presim vendimin e Gjykatës Kushtetuese”, tha zëdhënësi, duke iu referuar ankesës së Lëvizjes Vetëvendosje kundër dekretit të presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, për ta shpërndarë Kuvendin.
