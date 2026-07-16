BE emëron shef të ri të EULEX-it ish-zyrtarin e lartë të UNMIK-ut
Këshilli Evropian emëroi portugezin Antero Lopes shef të Misionit të BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë – EULEX.
Ai u emërua për mandat fillestar prej 10 muajsh, duke filluar më 10 gusht 2026. Ai do të pasojë italianin Giovanni Pietro Barbano.
“Lopes është një zyrtar i lartë ndërkombëtar portugez i specializuar në diplomaci, sundim të ligjit dhe qeverisje të sektorit të sigurisë me më shumë se katër dekada përvojë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, duke përfshirë mbi 25 vjet me OKB-në. Detyrat e tij përfshijnë Forcën Mbrojtëse të OKB-së në Kroaci dhe Bosnjë dhe Hercegovinë (UNPROFOR) dhe për gjashtë vjet Misionin e Administratës së Përkohshme të OKB-së në Kosovë (UNMIK), duke sjellë përvojë të gjerë në udhëheqjen strategjike, menaxhimin e krizave dhe angazhimin me qeveritë dhe partnerët ndërkombëtarë”, thuhet në njoftim.