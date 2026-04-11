Bayern Munichu i dërgon mesazh Realit, e “shkatërron” St.Paulin
Bayern Munich ka marrë një fitore të thellë në udhëtim te St.Pauli, në kuadër të xhiros së 29-të në Bundesliga.
“Bavarezzët” edhe pse pushuan disa nga lojtarët kryesorë për Real Madridin, zhvilluan një paraqitje të shkëlqyer për të triumfuar me rezultat 0-5.
Pas vetëm nëntë minutave lojë, Jamal Musiala me një gol të bukur e kaloi Bayernin në epërsi.
Ndërsa, ishte Leon Goretzka që dyfishoi epërsinë me një goditje nga distanca (53’).
Vetëm dy minuta më vonë, gjermani asistoi për Michael Olise, që u përkujdes për golin e tretë (55’).
Kurse, golin e katërt e realizoi Nicolas Jackson pas bashkëpunimit me Musialan (66’).
Fitoren e thellë të mysafirëve e vulosi Raphael Gurreiro, i cili përfitoi nga një gabim i mbrojtjes (90+1').
Bayerni kësisoj shkon në kuotën e 76 pikëve ndërsa St.Pauli zë pozitën e 16-të me 25 sosh./Telegrafi/