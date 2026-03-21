Bayern Munich synon të nënshkruajë me yllin e madh të Barcelonës gjatë verës
Tregu evropian i transferimeve ka filluar të trazohet me lajme që e lidhin drejtpërdrejt Bayern Munich me xhevahirin e Barcelonës, Pau Cubarsi.
Klubi gjerman po kërkon me dëshpërim të ripërtërijë mbrojtjen e tij me një lojtar të ri që zotëron cilësitë e nevojshme për t'u bërë menjëherë titullar në ekip.
Interesi i Bayern Munich rrjedh nga nevoja e tyre për të gjetur një konkurrent të nivelit të lartë për yje të afirmuar si Jonathan Tah dhe Dayot Upamecano. Gjigantët bavarezë nuk janë të vetëm në këtë ndjekje, pasi klube të kalibrit si Arsenal, Manchester City dhe Chelsea po e monitorojnë gjithashtu qendërmbrojtësin.
Megjithatë, Bayern Munich synon të bëjë një deklaratë në kontinent duke siguruar një nga mbrojtësit më premtues në futbollin botëror sot. Trajneri Vincent Kompany, vlerëson shumë aftësinë e tij për të luajtur me top dhe pjekurinë përtej moshës së tij.
Burime pranë përfaqësimit të lojtarëve konfirmojnë se interesi është jashtëzakonisht serioz dhe se raportet e rekrutimit janë të jashtëzakonshme. Ekspertët theksojnë se mbrojtësi spanjoll zotëron inteligjencë taktike dhe aftësi vendimmarrëse të përparuara që i përshkruajnë si praktikisht të përsosura në çdo ndërhyrje.
Edhe pse kontrata e mbrojtësit me Barcelonën është e vlefshme deri në vitin 2029, klubi gjerman po i kushton vëmendje të madhe çdo boshllëku ligjor apo paqartësie.
Klauzola aktuale e lirimit të lojtarit të diplomuar në akademi është vendosur në një shumë prej 500 milionë eurosh, një shifër që pasqyron rëndësinë e tij strategjike.
Klubi katalunas nuk ka asnjë qëllim të negociojë për mbrojtësin e tyre dhe tashmë po përgatit strategji për të siguruar qëndrimin e tij të përhershëm. Nga zyrat e Camp Nou, po shqyrtojnë mundësinë t'i ofrojnë atij shiritin e kapitenit në të ardhmen e afërt për të demonstruar se ai është gurthemeli i projektit.
Cubarsi e ka vendosur veten shpejt në mesin e elitës që nga debutimi i tij në fillim të vitit 2024, duke luajtur tashmë dhjetë ndeshje për ekipin kombëtar spanjoll. Vlera e tij në treg është rritur në 80 milionë euro sipas faqeve të specializuara të internetit, duke reflektuar ndikimin e tij të menjëhershëm në futbollin profesional.
Interesi i Bayern Munich vjen pas ofertave të mëparshme nga klube të tjera, të tilla si Manchester City, të cilët thuhet se kanë kërkuar shifra afër 70 milionë eurove. Megjithatë, ndjenja e fortë e përkatësisë së lojtarit dhe roli i tij kyç në La Liga e bëjnë çdo përpjekje transferimi këtë verë jashtëzakonisht të vështirë. /Telegrafi/