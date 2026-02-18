Bayern Munich vazhdon të monitorojë sulmuesin e Hoffenheimit, Fisnik Asllani, si një zëvendësues të mundshëm për Harry Kane, me 23-vjeçarin që shihet si një opsion me potencial të lartë që mund të zhvillohet më tej në Bavari.

Bavarezët janë të tërhequr nga klauzola e lirimit të Asllanit, e cila është nën 30 milionë euro, duke e bërë atë një objektiv tërheqës dhe të përballueshëm këtë verë.

Burimet gjermane tregojnë se Bayerni e sheh reprezentuesin e Kosovës si një investim afatgjatë i cili mund të ofrojë thellësi pas Kane, ndërsa rritet në një rol më të spikatur.

Asllani ka bërë përshtypje në Bundesligë këtë sezon, duke shënuar shtatë gola dhe duke dhënë gjashtë asistime në 21 paraqitje për Hoffenheimin.

Shpejtësia e tij, aftësia për të përfunduar aksionin dhe ritmi i punës pa top kanë tërhequr vëmendjen në të gjithë Gjermaninë, përfshirë edhe te Borussia Dortmund, duke e pozicionuar atë si një nga sulmuesit e rinj më premtues të ligës. /Telegrafi/

