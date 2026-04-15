Bayern Munich-Real Madrid vendos rekord të ri në fazën eliminatore të Ligës së Kampionëve
Ndeshja e kthimit e çerekfinales të Ligës së Kampionëve mes Bayern Munich dhe Real Madrid ka nisur në mënyrë historike, duke u bërë përballja më e shpejtë në fazën me eliminim direkt ku të dyja skuadrat kanë shënuar gol.
Takimi në ‘Allianz Arena’ shpërtheu që në sekondat e para, kur Arda Guler realizoi pas vetëm 35 sekondash për t’i dhënë epërsinë Real Madridit.
Reagimi i Bayern Munich ishte i menjëhershëm, me Aleksandar Pavlovic që barazoi shumë shpejt.
Brenda gjashtë minutave të para, të dyja skuadrat kishin gjetur rrugën e rrjetës, duke vendosur një rekord të ri për nisjen më të vrullshme në një ndeshje të fazës me eliminim direkt në Ligën e Kampionëve. /Telegrafi/
