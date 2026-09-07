Bayern Munich merr një vendim të papritur për të ardhmen e Michael Olises
Bayern Munich nuk e ka të garantuar vazhdimësinë e Michael Olises pas verës së vitit 2027, pavarësisht se francezi ka kontratë me klubin gjerman deri në qershor të vitit 2029.
CEO i Bayern Munichut, Jan-Christian Dreesen, nuk ka dashur të japë garanci për të ardhmen afatgjatë të 24-vjeçarit, duke lënë të hapur mundësinë e largimit të tij pas përfundimit të sezonit 2026/27.
Dreesen ka bërë të ditur se klubi do ta rishikojë situatën e Olises në verën e vitit 2027, ndërsa për momentin nuk ekziston ndonjë urgjencë për të marrë një vendim, pasi lojtari është i lidhur me bavarezët deri më 30 qershor 2029.
Olise, një nga lojtarët kryesorë të Bayern Munichut
Olise është shndërruar në një prej futbollistëve më të rëndësishëm të repartit ofensiv të Bayern Munichut. Sezonin e kaluar, francezi regjistroi shifra mbresëlënëse, duke realizuar 25 gola dhe 28 asistime në 57 paraqitje në të gjitha garat.
Në Bundesliga, ndikimi i tij ishte edhe më i madh. Olise dha 19 asistime, më shumë se çdo lojtar tjetër në kampionat, ndërsa u shpall edhe Lojtari i Sezonit 2025/26 nga Bayern Munichu.
Pavarësisht këtyre statistikave, klubi gjerman nuk dëshiron të marrë që tani një vendim përfundimtar mbi të ardhmen e tij.
Real Madridi e mban në radar
Në muajt e fundit, emri i Olises është lidhur edhe me Real Madridin. Klubi madrilen e ka monitoruar situatën e tij, megjithëse më 20 qershor mohoi zyrtarisht se kishte pasur kontakte direkte apo indirekte me futbollistin, përfaqësuesit e tij apo rrethin e tij.
Edhe Dreesen ka mohuar raportimet për oferta të shumta për Olisen gjatë afatit kalimtar të verës, duke theksuar se Bayern Munich nuk kishte marrë ndonjë ofertë zyrtare për futbollistin.
Megjithatë, një transferim i mundshëm në të ardhmen do të ishte jashtëzakonisht i kushtueshëm.
Bayern pagoi rreth 55 milionë euro për ta transferuar Olisen nga Crystal Palace në vitin 2024, ndërsa vlera e tij aktuale e tregut vlerësohet në rreth 170 milionë euro. Për më tepër, kontrata e tij nuk përmban klauzolë lirimi.
Për momentin, Olise vazhdon të jetë pjesë e Bayern Munichut dhe e ka nisur me sukses sezonin 2026/27.
Ai shënoi në ndeshjen e parë të Kupës së Gjermanisë kundër Osnabruck dhe ka gjetur gjithashtu rrugën e rrjetës në Bundesliga.
Vera e vitit 2027 pritet të jetë vendimtare për të ardhmen e tij. Nëse Real Madridi apo ndonjë tjetër klub i madh paraqet një ofertë konkrete, Bayern Munich do të duhet të zgjedhë mes mbajtjes së Olises deri në vitin 2029 ose shitjes së yllit francez për një shumë që mund të arrijë shifra rekord. /Telegrafi/