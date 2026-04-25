Bayern Munich fiton me përmbysje të çmendur ndaj Mainz 05
Bayern Munichu ka regjistruar një triumf të jashtëzakonshëm në udhëtim te Mainz 05.
“Bavarezzët” dhuruan spektakël për të bërë një përmbysje të rrallë nga 3-0 në 3-4.
Vincente Kompany fillimisht vendosi t’i pushojë lojtarët kryesorë, duke vendosur vetëm tre nga formacioni i zakonshëm, me plot të rinj – kësisoj Mainz ishte larg më dominues.
Kohr pas asistimit të Sanos e zhbllokoi epërsinë (15’), ndërsa Nebel u përkujdes ta dyfishoi rezultatin (29’).
Krejt në fund, Becker përfitoi nga një top në vijë të rrjetës për ta dërguar rezultatin në 3-0 (45+2’).
Sidoqoftë, me inkuadrimin e dyshes Harry Kane e Michael Olise, Bayerni shfaqi fytyrë tjetër. Fillimisht Nikolas Jackson shënoi nga afërsia për ta ngushtuar epërsinë (53’).
Olise me një eurogol nga distanca u përkujdes për golin e dytë (73’), kurse brenda vetëm tre minutave dyshja Jamal Musiala e Harry Kane realizuan për përmbysjen e madhe (80’, 83’).
Bayerni kësisoj shkon në kuotën e 82 pikëve ndërsa Mainz renditet në pozitën e 10-të me 34 sosh./Telegrafi/