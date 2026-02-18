Bayer Leverkusen triumfon në Pire, Atletico ndalet në thriller me gjashtë gola në Belgjikë
Play-off-i i Ligës së Kampionëve solli dy përballje spektakolare, me gjashtë gola në Belgjikë dhe një fitore të rëndësishme gjermane në Greqi.
Pas fitores së thellë të Newcastle ndaj Qarabag, Bodo/Glmit bëri befasinë e madhe, duke e mposhtur Interin me rezultat 3-1.
Club Brugge dhe Atletico Madridi zhvilluan një ndeshje spakakolare me gjashtë gola, ndërsa Bayer Leverkusen ishte konkret ndaj Olympiacos.
Barazim spektakolar në Belgjikë: Club Brugge – Atletico Madrid 3:3
Në një ndeshje plot ritëm dhe emocione, Club Brugge dhe Atletico Madrid ndanë pikët pas një barazimi dramatik 3-3. Spanjollët kaluan të parët në epërsi që në minutën e 8-të me Julian Alvarez, ndërsa Ademola Lookman dyfishoi shifrat në fund të pjesës së parë (45+4), duke i dërguar mysafirët në pushim me avantazh 0-2.
Megjithatë, belgët reaguan fuqishëm në pjesën e dytë. Onyedike ngushtoi diferencën në minutën e 51-të, ndërsa Tresoldi barazoi shifrat në 2-2 në minutën e 60-të, duke rikthyer plotësisht ndeshjen në ekuilibër.
Atletico arriti të rikthejë epërsinë në minutën e 79-të pas një autogoli të Ordonez, por drama nuk përfundoi aty. Kur dukej se madrilenët do të largoheshin me fitore, Tzolis realizoi në minutën e 89-të për 3-3, duke shpërthyer stadiumin në festë dhe duke lënë gjithçka të hapur për ndeshjen e kthimit.
Bayer Leverkusen feston në Greqi: Olympiakos – Bayer Leverkusen 0:2
Në Pire, Bayer Leverkusen mori një fitore shumë të rëndësishme 2-0 ndaj Olympiakosit, duke hedhur një hap të madh drejt kualifikimit.
Pas një pjese të parë të baraspeshuar, gjermanët goditën në pjesën e dytë me Patrik Schick, i cili realizoi dy herë brenda tre minutash (60’ dhe 63’), duke tronditur vendasit dhe duke vendosur fatin e ndeshjes.
Olympiakosi tentoi të reagojë, por Leverkuseni menaxhoi me qetësi epërsinë, duke ruajtur portën e paprekur dhe duke marrë një avantazh solid para ndeshjes së kthimit.
Ndërsa Leverkuseni feston një fitore të pastër në transfertë, Atletico Madrid duhet të përgatitet për një sfidë të vështirë pas barazimit dramatik në Belgjikë. /Telegrafi/