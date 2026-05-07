Bavarezët tërbohen me gjyqtarin për një arsye, në Portugali ishte akorduar një penallti identike sikurse te rasti i Neves
Lojtarët e Bayern Munich nuk arritën të kualifikoheshin për në finalen e madhe të Ligës së Kampionëve, pasi u mposhtën nga Paris Saint Germain me rezultatin e përgjithshëm 6-5 nga dy ndeshjet.
Ekipi gjerman beson se u dëmtua rëndë në ndeshjen e mbrëmshme, kryesisht për një karton të kuq ndaj Nuno Mendes, dhe më pas për penalltinë e padhënë pas prekjes me dorë të Joao Neves.
Ai u goditi në dorë nga shoku i skuadrës, Vitinha, por bashkëkombësi i tyre, portugezi Joao Pinheiro nuk tregoi me gisht nga pika e penalltisë dhe as nuk mori një thirrje nga dhoma e VAR-it.
Se apeli i gjermanëve është i bazuar, tregohet edhe nga situata pothuajse saktësisht një vit më parë, nga ndeshja e kampionatit portugez midis Boavistas dhe Portos.
Voici pourquoi il n’a pas sifflé penalty sur la main de João Neves :
- Le ballon vient du coéquipier de João Neves (Vitinha) à bout portant.
- Il n’a quasiment aucun temps de réaction.
- Son bras est dans une position naturelle liée à son mouvement.
— 𝙑𝙚𝙧𝙧𝙖𝙩𝙩𝙞𝙣𝙝𝙤 🇮🇹 (@TomLaZone) May 6, 2026
Konkretisht, lojtari i Portos, Pedro, në tentim për të gjuajtur topin jashtë zonës së penalltisë, topi goditi Nehuen Perez në dorë, kështu që gjyqtari Claudio Pereira tregoi nga pika e penalltisë.
Një situatë identike u pa mbrëmë në Allianz Arena, por më pas gjyqtari Joao Pinheiro nuk tregoi me gisht nga pika e bardhë, gjë që i tërboi tifozët e Bayernit. /Telegrafi/
João Pinheiro berasal dari Portugal, dan ironisnya kejadian seperti Joao Neves barusan tetap berbuah penalti di Liga Portugal.
— Spieltag Indonesia (@SpieltagIndo) May 6, 2026