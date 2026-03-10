Barcelona synon transferimin e yllit të Dortmundit si lojtar të lirë në verë
Tregu veror i transferimeve po nxehet me lajmin se Barcelona ka vendosur syrin mbi Julian Brandt, mesfushorin ofensiv të Borussia Dortmund.
Kontrata e 29-vjeçarit reprezentuesit gjerman skadon këtë verë, duke e bërë atë një nga agjentët e lirë më të kërkuar në Evropë.
Pas pothuajse një dekade duke veshur fanellën e gjigantit gjerman, lojtari ka shprehur vendimin e tij të prerë për të nisur një aventurë jashtë Bundesligës.
Qëllimi i tij është të provojë fatin në ligat më të forta, si ajo spanjolle, italiane ose angleze, duke kërkuar një sfidë të re në karrierën e tij.
Bordi drejtues i Barçës sheh këtë operacion si një mundësi tregu tërheqëse duke marrë parasysh situatën e ndjeshme financiare që përballet institucioni katalanas.
Nënshkrimi ka miratimin e plotë të Hansi Flick, i cili është i njohur mirë me aftësitë e lojtarit pasi kanë bashkëpunuar në ambientin e kombëtares gjermane.
Interesi i Barcelonës nuk është i vetëm, pasi klubet angleze si Arsenal, Neëcastle dhe Tottenham, gjithashtu janë të interesuar për shërbimet e tij.
Megjithatë, projekti sportiv i udhëhequr nga Flick mund të jetë faktor vendimtar për të bindur Brandt të veshë ngjyrat blaugrana.
Edhe pse Brandt refuzoi oferta gjatë dimrit të kaluar për të besnikëri ndaj Dortmundit deri në ditën e fundit, largimi i tij është një sekret i hapur.
Mundësia për ta marrë pa paguar një tarifë transferimi është një avantazh konkurrues që drejtuesit e klubit po synojnë ta shfrytëzojnë për të forcuar skuadrën pa komprometuar buxhetin./Telegrafi/