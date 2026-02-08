Barcelona po përgatitë ofertë për mbrojtësin e Manchester United
Barcelona po planifikon të transferojë një qendërmbrojtës të ri gjatë verës, me synimin për të përforcuar një repart që ka shfaqur paqëndrueshmëri këtë sezon.
Drejtuesit katalanas kanë identifikuar disa alternativa në muajt e fundit dhe një emër i ri është shtuar së fundmi në listën e dëshirave.
Ideja e klubit është të afrojë një qendërmbrojtës me këmbë të majtë, veçanërisht pas largimit të Inigo Martinez drejt Al-Nassr verën e kaluar. Barcelona është lidhur me profile si Nico Schlotterbeck dhe Goncalo Inacio, por sipas raportimeve, një marrëveshje për Lisandro Martinez mund të jetë më e realizueshme.
Interesi për mbrojtësin argjentinas nuk është i ri. Barcelona e kishte ndjekur atë edhe gjatë periudhës së tij te Ajax, ndërsa sipas CaughtOffside, katalanasit po shqyrtojnë seriozisht një lëvizje për ta transferuar nga Manchester United këtë verë. Edhe pse klubi anglez ka rezerva për shitjen e 26-vjeçarit, burime pranë Barcelonës besojnë se një ofertë rreth 55 milionë euro mund të mjaftojë për të arritur një marrëveshje.
Martinez vlerësohet për aftësinë e tij me topin në këmbë dhe për ndërtimin e lojës nga prapavija, elemente që përputhen me filozofinë e Barcelonës. Megjithatë, mbeten pikëpyetje lidhur me aspektin fizik dhe gjatësinë e tij, veçanërisht në duelet ajrore. Nga ana tjetër, fakti që La Liga konsiderohet më pak fizike se Premier Liga mund ta favorizojë përshtatjen e tij në futbollin spanjoll.
Vendimi përfundimtar pritet të varet nga zhvillimet e merkatos dhe hapësira financiare e klubit, por Lisandro Martinez duket se është një nga opsionet më serioze për të forcuar mbrojtjen katalanase në sezonin e ardhshëm. /Telegrafi/