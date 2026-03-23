Barcelona po kërkon transferimin e yllit të Juventusit
Barcelona po eksploron në mënyrë aktive tregun për një mbrojtës të shkathët të krahut përpara afatit kalimtar të verës, dhe një nga emrat që ka tërhequr vëmendjen është Andrea Cambiaso nga Juventus.
Me pasigurinë që rrethon të ardhmen e Joao Cancelo dhe rikthimin e mundshëm të Hector Bellerin nga huazimi, Barcelona synon të forcojë të dy krahët e mbrojtjes.
Lëndimet e Alejandro Balde dhe Jules Kounde kanë ekspozuar mungesën e thellësisë, duke rritur urgjencën për përforcime.
Cambiasso është një lojtar i qëndrueshëm këtë sezon, me 39 paraqitje, tre gola dhe katër asiste, dhe mund të luajë në të dy krahët e mbrojtjes, duke ofruar fleksibilitet taktik të rëndësishëm për trajnerin.
Ai është gjithashtu pjesë e rregullt e Kombëtares së Italisë.
Me kontratë deri në vitin 2029 dhe vlerë rreth 50 milionë euro, Cambiaso shihet si një opsion i besueshëm për të përforcuar skuadrën katalanase para sfidave vendase dhe evropiane. /Telegrafi/