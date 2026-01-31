Barcelona ka arkëtuar pikët e plota në përballjen ndaj Elche, e vlefshme për xhiron e 22-të në La Liga.

Katalunasit zhvilluan një tjetër sfidë fantastike, ku dominuan plotësisht dhe triumfuan me rezultat 1-3.

Lamine Yamal pas vetëm gjashtë minutave lojë kaloi Barcelonën në epërsi duke dribluar edhe portierin pas asistimit të Dani Olmos (6’).

Elche u këndell përmes Rodriguez nga një kundërzbritje e shpejtë (29’).

Sidoqoftë, ishte Ferran Torres që nuk dështoi në portën e zbrazur pas asistimit të De Jong për ta rikthyer epërsinë (40’).

Ndërkohë, i inkuadruari Marcus Rashford me një gol të bukur e vulosi fitoren (72’).

Barcelona me këtë fitore mbledhë 55 pikë në krye të La Liga-s, kurse Elche zë pozitën e 12-të me 24 sosh./Telegrafi

