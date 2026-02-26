Barcelona mbetet pa yllin e saj për një muaj
Momente të vështira për Barcelonën dhe trajnerin Hansi Flick. Pikërisht në periudhën kur tekniku gjerman shpresonte të rikthente stabilitetin në mesfushë me dyshen Frenkie de Jong – Pedri, ka ardhur një tjetër goditje e rëndë.
Mesfushori holandez pësoi një dëmtim të ri gjatë stërvitjes së së enjtes dhe u detyrua ta ndërpriste seancën për shkak të dhimbjeve në pjesën e pasme të kofshës.
Ekzaminimet e para mjekësore konfirmuan se bëhet fjalë për një këputje të bicepsit femoris, dëmtim që do ta mbajë jashtë fushës për të paktën një muaj. E përditshmja spanjolle AS e ka përmbledhur situatën me titullin dramatik: “Thyhet Frenkie”.
Goditje para sfidave vendimtare
Ky zhvillim përbën një problem serioz për Flick, pasi Barcelona hyn në një fazë vendimtare të sezonit. Katalanasit i presin ndeshje kyçe, përfshirë gjysmëfinalet e Kupës së Mbretit dhe fazën e 1/8 së finales në Ligën e Kampionëve.
Mungesa e De Jong në këtë moment kritik i prish ndjeshëm planet e stafit teknik.
Lajmi i vetëm pozitiv është rikthimi i pritur i Pedrit, i cili sipas planit duhet të marrë rreth 60 minuta në ndeshjen e së shtunës kundër Villarreal CF.
Alternativat në mesfushë
Në mungesë të holandezit, Flick do të detyrohet të eksperimentojë në mesfushë. Si alternativa përkrah Pedrit përmenden të rinjtë Marc Bernal dhe Marc Casadó, ndërsa një opsion tjetër është zhvendosja e Eric Garcías në rolin e mesfushorit mbrojtës.
Testi i parë pa De Jong do të jetë pikërisht përballja ndaj Villarrealit, ku Barcelona do të kërkojë të ruajë ritmin në kampionat pavarësisht mungesave.
De Jong ka zhvilluar 31 ndeshje në të gjitha garat këtë sezon, duke realizuar një gol dhe duke kontribuar me shtatë asistime.
Me notën mesatare 7.41, ai renditet si lojtari i katërt më i vlerësuar i Barcelonës në La Liga – një tregues i qartë i rëndësisë së tij në skemat e ekipit. /Telegrafi/