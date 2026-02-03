Barcelona kandidon për ta pritur finalen e Ligës së Kampionëve në Camp Nou
Barcelona ka paraqitur zyrtarisht kandidaturën e saj për të pritur finalen e Ligës së Kampionëve 2029, duke propozuar stadiumin Spotify Camp Nou si arenën pritëse të ndeshjes më të rëndësishme të futbollit evropian për klube.
Klubi katalanas u rikthye në Camp Nou vitin e kaluar, edhe pse stadiumi është ende pjesërisht në proces rinovimi. Punimet për modernizimin e plotë të objektit pritet të përfundojnë deri në fund të vitit 2027, çka do ta bënte stadiumin plotësisht funksional për organizimin e eventeve madhore ndërkombëtare.
Përveç finales së Ligës së Kampionëve, Camp Nou është përmendur edhe si një nga stadiumet e mundshme për Kupën e Botës 2030, e cila do të organizohet bashkërisht nga Spanja, Portugalia dhe Maroku.
Në deklaratën zyrtare të klubit thuhet se:
“FC Barcelona shpreh zyrtarisht gatishmërinë e saj për të marrë pjesë, së bashku me Këshillin e Qytetit të Barcelonës dhe Qeverinë e Katalonjës, në procesin fillestar të kandidimit për organizimin e Finales së Ligës së Kampionëve 2029, duke propozuar qytetin e Barcelonës dhe stadiumin Spotify Camp Nou, në varësi të homologimit dhe miratimit nga UEFA, me mbështetjen e Federatës Mbretërore Spanjolle të Futbollit (RFEF).”
Klubi thekson se kjo fazë përfaqëson një proces paraprak analize dhe vlerësimi, ku tashmë është dorëzuar dokumentacioni fillestar për t’i mundësuar UEFA-s të shqyrtojë përshtatshmërinë e kandidaturës, në përputhje me protokollet e saj.
Sipas Barcelonës, formalizimi i kandidaturës përfundimtare dhe dorëzimi i dosjes së plotë me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm është planifikuar për fillimin e qershorit 2026. /Telegrafi/