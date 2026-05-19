Barcelona interesohet për transferimin e Karim Benzemas së ri
Barcelona vazhdon të kërkojë në tregun evropian një sulmues të aftë për të forcuar sulmin e tyre për të ardhmen. Midis emrave të shumtë që po merren në konsideratë nga drejtori sportiv është sulmuesi i FC Nantes, Matthis Abline, i cili po kalon një sezon shumë mbresëlënës në Francë dhe është shfaqur si një pretendentë i fortë.
Sulmuesi 23-vjeçar francez aktualisht ka 8 gola dhe 7 asistime në të gjitha garat, statistika që kanë tërhequr vëmendjen e disa klubeve të mëdha evropiane. Megjithatë, ajo që është më mbresëlënëse tek ai nuk janë vetëm shifrat e tij, por edhe krahasimet që kanë filluar të shfaqen në Francë me Karim Benzeman.
Matthis Abline është bërë një nga historitë më pozitive të sezonit për Nantes. Sulmuesi ka bërë një hap të rëndësishëm përpara dhe ka provuar të jetë shumë më tepër sesa thjesht një sulmues i zonës së penalltisë.
Loja e tij është veçanërisht e dukshme për aftësinë e tij për t'u lidhur me shokët e ekipit, për t'u zhvendosur anash dhe për të marrë pjesë aktive në lojën sulmuese të ekipit. Pikërisht në këtë fushë lindin shumë krahasime me Benzeman e hershëm, i cili shkëlqeu te Lyoni përpara se të nënshkruante për Real Madridin.
Në Francë, besojnë se Abline zotëron një inteligjencë taktike shumë të përparuar për moshën e tij dhe një aftësi të jashtëzakonshme për të krijuar avantazhe larg zonës së kundërshtarit.
Për më tepër, aftësia e tij për të kombinuar golat dhe lojën në ekip e bën atë një profil shumë tërheqës në futbollin modern, ku sulmuesit e aftë për të marrë pjesë në shumë faza të lojës vlerësohen gjithnjë e më shumë.
Brenda Barcelonës, ekziston një konsensus mbi nevojën për të forcuar sulmin me një lojtar të gjithanshëm që ka hapësirë për t’u rritur. Menaxhmenti sportiv ka studiuar alternativa për muaj të tërë që i përshtaten si aspekteve sportive ashtu edhe atyre financiare të projektit të klubit.
Matthis Abline duket të jetë një opsion interesant për disa arsye. Mosha e re, aftësitë teknike dhe shkathtësia sulmuese e bëjnë atë një lojtar të pajtueshëm me stilin historik të lidhur me Barçën.
Për më tepër, çmimi i sulmuesit francez nuk është ende i tepruar, 20 milionë euro, gjë që është thelbësore duke pasur parasysh kufizimet e vazhdueshme financiare me të cilat përballet klubi katalunas.
Te Barça e vlerësojnë veçanërisht aftësinë e tij për të luajtur me shpinë nga porta, për t’u lidhur shpejt dhe për të krijuar hapësirë për shokët e skuadrës. Këto karakteristika të kujtojnë shumë llojin e sulmuesit që tradicionalisht ka qenë i suksesshëm në Camp Nou. /Telegrafi/