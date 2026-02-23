Banorët e një lagjeje në Turqi kalojnë përmes "korridorit të borës" për të arritur në qendër të qytezës
Banorët e lagjes rurale Sualti në qytezën Baskale të provincës Van në Turqi mund të arrijnë në qytezën e tyre vetëm duke kaluar nëpër një "korridor dëbore" në zonën ku grumbujt e dëborës kanë arritur në disa metra për shkak të ortekëve.
E vendosur pranë kufirit iranian që ndodhet 98 kilometra nga qendra e qytezës dhe e rrethuar nga male të larta, lagjja po përjeton dimrin më të ashpër të viteve të fundit.
Banorët e lagjes me 80 shtëpi ku stuhitë e borës dhe reshjet e dendura të dëborës janë vazhdimisht efektive, kalojnë një pjesë të madhe të ditës duke luftuar me dëborën dhe duke u kujdesur për kafshët e tyre.
Dimri i gjatë dhe thellësia e dëborës që arrin në disa metra e bëjnë jetën të vështirë për banorët e lagjes, pasi rruga, e cila shkon përgjatë shpateve të maleve me lartësi të madhe dhe ka 18 pika në rrezik nga ortekët, është vazhdimisht e mbyllur.
Ndonjëherë të bllokuar për ditë të tëra, banorët, edhe kur rruga është e hapur, mund të arrijnë në qendër të qytezës për të përmbushur nevojat e tyre vetëm duke kaluar nëpër grumbujet e dëborës që arrijnë 8-9 metra lartësi në pikat e prirura ndaj ortekëve. /AA/