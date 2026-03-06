Banka Popullore: Në Maqedoni stabiliteti financiar mbetet i qëndrueshëm
Komiteti i Stabilitetit Financiar, në mbledhjen e mbajtur më 5 mars 2026, shqyrtoi Raportin mbi punën e Komitetit dhe nënkomiteteve të tij në vitin 2025, gjatë së cilës u përcaktua se stabiliteti financiar është ruajtur dhe sistemi financiar tregon qëndrueshmëri të mirë dhe aftësi për t'u përballur me sfidat, njoftoi Banka Popullore.
Raporti vlerëson se institucionet financiare kanë vepruar në kushte të rritjes më të shpejtë ekonomike, mes pasigurisë së vazhdueshme në mjedisin global.
Sistemi bankar mbetet i qëndrueshëm dhe elastik, me nivelin më të lartë të mjaftueshmërisë së kapitalit në histori (që nga viti 2006), pozicion të përmirësuar të likuiditetit, rritje të depozitave dhe aktivitetit të kreditimit, rritje të fitimprurësisë dhe cilësi të ruajtur të portofolit të kredisë. Testet e stresit tregojnë një kapacitet të fortë për t'u përballur me tronditjet e mundshme.
Siç raportohet nga Banka Popullore, në lidhje me fondet private të pensioneve, u konkludua se ato janë ende në fazën e mbledhjes së fondeve, me ekspozim të ulët ndaj rrezikut të likuiditetit. Me investime të kujdesshme dhe diversifikim të përshtatshëm, normat e kthimit janë në rritje, veçanërisht drejt fundit të vitit të kaluar.
Sektori i sigurimeve po shënon rritje të mëtejshme të shitjeve, me likuiditet të mjaftueshëm, aftësi paguese dhe fitimprurësi të fortë, ndërsa segmentet e mbetura të sistemit financiar (kursimoret, kompanitë e lizingut, fondet e investimeve dhe kompanitë financiare) vazhdojnë të kenë një pjesë të vogël dhe rëndësi të kufizuar si burim i rrezikut sistemik./Telegrafi/