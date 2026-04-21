Balona me ajër të nxehtë me 13 persona në bord bën ulje emergjente në oborrin e një shtëpie në Kaliforni
Një balonë u ul në oborrin e një shtëpie në Kaliforninë Jugore - një balonë me 13 persona.
Balona gjigante me ajër të nxehtë, me një pilot dhe pasagjerë në shportë, zbriti në mënyrë perfekte të shtunën në një parcelë të vogël me bar në një shtëpi në Temecula.
Hunter Perrin tha se nuk kishte idenë se kishte vizitorë derisa një fqinj e njoftoi, transmeton Telegrafi.
"Po shikoja televizor dhe gruaja ime po bënte joga", i tha Perrin Associated Press.
"Kishte një burrë që qëndronte para derës sime duke thënë: 'Sapo u ulën.' Çfarë? Isha shumë e hutuar", shtoi Perrin.
Por ja ku ishin, një grup njerëzish të shqetësuar papritmas u lehtësuan që ishin në tokë. Kopshti me bar i oborrit të Perrin është vetëm rreth 3 metra i gjerë.
"Ishte e pabesueshme, si diçka nga një përrallë e Disneyt. Balona nuk goditi shtëpinë ose pemët tona. Po puthte gardhin", tha Jenna Perrin.
Brianna Avalos dhe burri i saj po hipnin në balonë për të festuar 10-vjetorin e martesës së tyre.
Ajo tha se piloti i informoi pasagjerët se duhej të bënte një ulje emergjente për shkak të karburantit të ulët dhe një ndryshimi të erërave.
"Në fillim mendova, 'O Zot! Jemi në një oborr! Kjo është çmenduri'", tha Avalos për KABC-TV.
Balona blu me yje të artë dhe një imazh të hënës në formë gjysmëhëne ishte një spektakël ndërsa u ndal në oborrin e shtëpisë, duke u ngritur mbi shtëpinë e Perrin.
Piloti zbriti pasagjerët, u kthye lart dhe më pas e uli balonën afër në rrugë, ku u çmontua.
"Ai ishte një pilot i mrekullueshëm", tha Avalos.
Denni Barrett, pronarja e Magical Adventure, e cila ofron udhëtime me balonë, nuk pranoi ta identifikonte pilotin, por tha se ai kishte "ushtruar gjykim të shkëlqyer" dhe "bëri gjënë e duhur". /Telegrafi/
