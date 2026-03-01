Ballkani dhe Drenica kërkojnë këndelljen, formacionet zyrtare
Ballkani është nikoqir i Drenicës në kuadër të xhiros së 22-të në Albi Mall Superligë.
Dy skuadrat kanë objektiva krejtësisht të kundërta, me Ballkanin që kërkon titullin dhe Drenica që synon mbijetesën.
Megjithatë si vendasit ashtu edhe mysafirët në këtë takim vijnë pas dy humbjeve radhazi.
Suharekasit kërkojnë tre pikët për t'u rikthyer në krye të tabelës, derisa Drenica kërkon pikë për t'i ikur fundit.
Formacionet zyrtare:
Drenica: Pas pak...
