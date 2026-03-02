Baby Defender i Land Rover është ende duke u prodhuar dhe do të jetë 'shumë i përparuar'
Kohët e fundit nuk kemi dëgjuar shumë për Defender-in "foshnje" të Land Rover-it, i cili përflitet prej kohësh.
Përditësimi i fundit i madh ishte në vitin 2024, kur raportet sugjeronin se SUV-i i vogël ishte ende në zhvillim e sipër.
Megjithatë, tani projekti po merr vrull - dhe kompania më në fund është gati të ndajë disa detaje, transmeton Telegrafi.
Në një bisedë të kohëve të fundit me Autocar, drejtori i markës Land Rover, Mark Cameron, konfirmoi se Defender-i më i vogël është ende në rrugë e sipër.
Ai shtoi se zhvillimi është "i avancuar mirë" dhe sugjeroi që SUV-i kompakt do të jetë pothuajse aq i aftë sa vëllai i tij më i madh.
Modeli i ri do të jetë automjeti i dytë në nën-markën e sapokrijuar Defender, e cila do të rritet në një linjë të plotë SUV-sh të fokusuar në SUV.
Ashtu si familja Range Rover, secili Defender do të ketë gjuhën dhe inxhinierinë e vet të veçantë të dizajnit, duke qëndruar besnik ndaj asaj që e bën secilin SUV Defender të veçantë.
Sipas Cameron, qëllimi më i gjerë është pozicionimi i Defender-it si një "markë luksoze stili jetese".
Cameron vëren se "kemi një portofol prej një modeli me disa variante", duke thënë se po punon "shtatë deri në 10 vjet përpara për të ndërtuar të gjithë këtë portofol të markës".
Ndërsa shumica e detajeve kryesore janë ende të fshehta, Defender kompakt pritet të mbështetet në platformën Electric Modular Architecture (EMA) të JLR, e cila do të mbështesë disa SUV-ë elektrikë të ardhshëm.
Me fjalë të tjera, Defender i vogël do të jetë plotësisht elektrik. Një konfigurim me dy motorë është i mundshëm, me tërheqje standarde në të gjitha rrotat.
Sa i përket madhësisë, SUV pritet të jetë rreth 177 inç i gjatë - pak më i madh se një Ford Bronco Sport (172.7 inç). Duhet të përputhet bukur me G-Class të ardhshëm të Mercedes-Benz.
Natyrisht, gjurmët e tij më të vogla dhe platforma elektrike mund ta kufizojnë atë krahasuar me Defender me madhësi të plotë.
Megjithatë, Land Rover këmbëngul se modeli kompakt do t'i mbetet besnik emrit, duke ofruar aftësi të vërteta jashtë rrugës aty ku ka rëndësi.
Siç e tha Cameron, "Puna ime është të sigurohem që ta ruajmë ADN-në e Defender-it - përndryshe bëhemi thjesht një markë tjetër SUV-sh, dhe ka shumë të tilla". /Telegrafi/